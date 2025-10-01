Werbung

Amazon erweitert sein Kindle-Scribe-Portfolio, wobei dieses Mal deutlich Produktivität und ein natürliches Schreibgefühl im Vordergrund steht. Die Reihe umfasst Modelle mit und ohne Frontlicht sowie erstmals einen Kindle Scribe mit Farbdarstellung.

Der neue Kindle Scribe ist 5,4 mm dünn, wiegt 400 g und arbeitet rund 40 % schneller als die Vorgängermodelle. Mit seinem 11-Zoll-Display im Papierformat eignet er sich zum Bearbeiten von Dokumenten, für Notizen und den mobilen Einsatz. Das Frontlichtsystem nutzt doppelt so viele LEDs wie bisher und möchte so eine gleichmäßigere Ausleuchtung sicherstellen. Eine strukturierte Display-Oberfläche verstärkt das Schreibgefühl, während die Parallaxe durch eine neue Displayeinheit nahezu eliminiert worden sein soll. Ein Quad-Core-Chip, mehr Arbeitsspeicher und die aktuelle Oxid-Display-Technologie tragen zur höheren Reaktionsgeschwindigkeit bei.

Mit dem Kindle Scribe Colorsoft erweitert Amazon das Angebot zudem um ein Modell mit Farbdarstellung. Zum Einsatz kommt die eigens entwickelte Colorsoft-Technologie. Ein spezieller Farbfilter und ein optimierter Lichtleiter soll sicherstellen, dass auch Details klar erkennbar bleiben. Eine neue Rendering-Engine will daneben die Farbwiedergabe verbessern und ein flüssiges Schreibgefühl ermöglichen. Auch dieses Modell bietet eine Akkulaufzeit von mehreren Wochen.

Zusätzlich führt Amazon neue Produktivitätsfunktionen ein. Ein überarbeiteter Startbildschirm zeigt zuletzt geöffnete Inhalte und erlaubt schnelle Notizen. Dokumente können nun direkt aus Google Drive und Microsoft OneDrive importiert oder mit Anmerkungen versehen exportiert werden. Eine KI-gestützte Suche ermöglicht es zudem, Einträge in natürlicher Sprache zu finden und zusammenfassen zu lassen. Notizen lassen sich überdies direkt in OneNote exportieren, wahlweise als Text oder Bild. Für kreative Arbeiten stehen zehn Stiftfarben, fünf Textmarkerfarben sowie ein Schattierungstool zur Verfügung. Arbeitsbereiche wollen die Organisation von Dokumenten, Büchern und Notizen in gemeinsamen Ordnern erleichtern.

Der Kindle Scribe ist ab 519,99 Euro erhältlich, der Kindle Scribe Colorsoft ab 649,99 Euro. Das Modell ohne Frontlicht kostet 449,99 Euro. Alle Varianten können ab sofort bestellt werden.