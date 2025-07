Werbung

Nun ist es offiziell: Die Pebble Smartwatch wird noch in diesem Jahr ihr Comeback feiern. Das gab der frühere und nun neue Pebble-Gründer Eric Migicovsky über einen neuen Blogbeitrag bekannt. Die Smartwatches waren mit ihrem ePaper-Display vor über einem Jahrzehnt äußerst populär und stellten am Markt die Weichen für die Apple Watch, die Samsung Galaxy Watch und deren günstigeren Derivate von Amazfit, Xiaomi und Co.

Bereits zu Beginn des Jahres versprach Migicovsky, im Sommer erste Geräte mit "PebbleOS" auf den Markt bringen zu wollen. Aufgrund fehlender Namensrechte sollte es zunächst zwei Modelle unter dem Namen "Core 2 Duo" und "Core Time 2" geben. Überraschend konnte man sich jetzt auch die Namensrechte wieder sichern, sodass die neuen Uhren offiziell unter den Namen "Pebble 2 Duo" und "Pebble Time 2" an den Start gehen können. Migicovsky sprach von „großartigen Neuigkeiten“ und davon, dass man es selbst so nicht erwartet habe. Fitbit übernahm 2016 die Firma.

Ursprünglich sollten die beiden Modelle bereits im Juli starten, doch wie viele bereits vermutet hatten, wird sich der Marktstart auf August oder September verzögern. Grund dafür dürften nicht nur die kurzfristige Namensänderung sein, sondern auch ausführliche Tests zur Staub- und Wasserdichtigkeit für die IPX8-Zertifizierung. Beide Uhren werden zurück zu ihren Wurzeln gehen.

So wird die "Pebble 2 Duo" über ein 1,26 Zoll großes Schwarz-Weiß-ePaper mit Mikrofon, Lautsprecher, Schrittzähler, Kompass und Barometer sowie einer Schlafüberwachung verfügen, während die "Pebble Time 2" über einen 1,5 Zoll großes eInk-Display für 64 Farben mit Touch-Funktion verfügen wird und obendrein mit einem Herzfrequenzsensor sowie einem hochwertigen Metallgehäuse daherkommen wird. Der Akku soll bis zu 30 Tage lang durchhalten können, über 10.000 verschiedene Watchfaces will man zum Start anbieten. Preislich werden dafür 149 und 225 US-Dollar ausgerufen.

Für die Verspätung entschuldigte sich der Pebble-Gründer in seinem Blogbeitrag ebenfalls und stellte als kleine Entschädigung eine bessere Pebble-App für Android und iOS in Aussicht. Die Entwicklung befände sich bereits in der Closed-Beta-Phase, die offene Beta soll in zwei Wochen starten und dann sogar die alten Pebble-Uhren unterstützen. Rund 100 Uhren der "Pebble 2 Duo" will man bereits an Alpha-Tester verschickt haben.