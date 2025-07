Werbung

Ugreen hat seine neue Nexode Retractable Serie vorgestellt, die sich durch integrierte, ausziehbare USB-C-Kabel auszeichnen will. Ziel der neuen Produktlinie sollte es dem Unternehmen nach sein, kabelgebundene Ladegeräte platzsparender, robuster und benutzerfreundlicher zu gestalten. Jedes Kabel der Serie soll auf Langlebigkeit geprüft worden sein und übersteht nach Herstellerangaben mehr als 25.000 Zug- sowie 10.000 Biegetests, was eine zuverlässige Nutzung im Alltag gewährleisten will.

Die Nexode Power Bank mit einer Kapazität von 20.000 mAh bietet eine maximale Ausgangsleistung von 165 W und ist mit einem integrierten USB-C-Kabel ausgestattet, das sich bis auf 0,65 m ausziehen lässt. Sie kann bis zu drei Geräte gleichzeitig laden und liefert bei Einzelverwendung bis zu 100 W Ladeleistung. Zwei USB-C-Anschlüsse ermöglichen paralleles Schnellladen, während ein integriertes TFT-Display den Ladestatus anzeigen kann.

Das Nexode 65W Ladegerät ist eine kompakte Lösung mit integrierter GaNInfinity-Technologie, die für hohe Effizienz und geringe Wärmeentwicklung sorgen will. Über das ausziehbare USB-C-Kabel mit bis zu 0,69 m sowie zwei zusätzliche Ladeports lassen sich auch hier bis zu drei Geräte gleichzeitig versorgen. Die Ladeleistung beträgt maximal 65 W über das Hauptkabel.

Das Nexode Autoladegerät bietet dagegen eine kombinierte Leistung von bis zu 145 W über vier Ladeanschlüsse und ein integriertes, ausziehbares USB-C-Kabel mit bis zu 0,7 m Länge. Es eignet sich besonders für den Einsatz auf Reisen, bei denen mehrere Geräte gleichzeitig geladen werden sollen. Das Lademanagement soll für gleichmäßige Stromverteilung sorgen, während integrierte Schutzfunktionen angeschlossene Geräte zuverlässig vor Spannungsspitzen und Überhitzung schützen können.

Alle Produkte der Nexode Retractable Serie sind ab sofort über Ugreen und Amazon erhältlich. Die Preise starten bei 44,99 Euro für das 65 W Netzteil, 49,99 Euro für das 145 W Autoladegerät und 89,99 Euro für die 165 W Power Bank.