Nachdem wir im September das Xiaomi Smart Band 9 ausprobiert hatten, kündigte Xiaomi gestern den Nachfolger an. Dieser hat zwar ein ähnliches Design und bietet kaum neue Features, kann dafür mit einem größeren und helleren Display aufwarten. Dafür steigt der Preis auf rund 50 Euro.

Beim Xiaomi Smart Band 10 steigt die Displaygröße von 1,62 Zoll auf 1,72 Zoll leicht an und bietet somit auch eine leicht höhere Auflösung von 212 x 520 Bildpunkten, womit eine Pixeldichte von 326 PPI erreicht wird. Das AMOLED arbeitet mit einer Bildwiederholrate von 60 Hz und soll Helligkeitswerte von bis zu 1.500 Nits erreichen können, womit stets eine gute Ablesbarkeit auch unter direkter Sonneneinstrahlung möglich ist. Natürlich erfolgt die Bedienung direkt über den Touchscreen und das per Bluetooth 5.4 verbundene Smartphone. Dedizierte Tasten gibt es erneut keine.

Das Xiaomi Smart Band 10 bietet über 150 Trainingsmodi und erweiterte, bzw. verbesserte Sensoren. So sind ein 9-Achsen-Beschleunigungsmesser, ein Gyroskop, ein elektronischer Kompass und ein optischer Herzfrequenzsensor sowie ein Pulsoximeter integriert. Für die automatische Anpassung der Displayhelligkeit steckt ein Umgebungslichtsensor im Gehäuse. Unterstützt werden zahlreiche Sportaktivitäten, wie Laufen, Schwimmen, Radfahren oder Yoga bis hin zu Extremsportarten, für die das Band unter anderem die Messung der Herzfrequenz oder der Blutsauerstoffsättig mit sich bringt und eine umfassende Schlafüberwachung ermöglicht. Teilweise lassen sich diese Daten ab sofort drahtlos an kompatible Geräte in Echtzeit übermitteln. Natürlich ist das Wearable hierfür bis 5 ATM wasserdicht.

Außerdem können je nach Smartphone Benachrichtigungen angezeigt oder die Musikwiedergabe und die Kamera gesteuert werden, wobei hier auf die Mi-Fit-App für Android und iOS zurückgegriffen wird. Die zehnte Generation des Fitness-Trackers verfügt über einen 233 mAh starken Akku, welcher für Laufzeiten von bis zu 21 Tagen soll und binnen nur einer Stunde vollständig aufgeladen ist. Mit aktiviertem Always-on-Display sollen immerhin noch bis zu neun Tage drin sein.

Das Xiaomi Smart Band 10 kommt erstmals in zwei verschiedenen Varianten auf den Markt: Einmal in einer klassischen Version mit Metallgehäuse und einmal in einer Pearl-White-Edition mit Keramik-Verschluss. Diese werden in Deutschland zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von rund 50 respektive 60 Euro erhältlich sein. Natürlich bietet man wieder einiges an Zubehör an, das teilweise vom Vorgänger weitergenutzt werden kann.

Der Fitnesstracker ist ab sofort über die Webseite des Herstellers bestellbar. Auch bei Amazon sind diese bereits erhältlich.