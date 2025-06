Werbung

ECOVACS hat den neuen DEEBOT mini-Reinigungsroboter vorgestellt, der moderne Reinigungstechnologie mit kompakter Bauweise verbinden möchte. Mit einem Durchmesser von 28,6 cm ist der Saug- und Wischroboter speziell für enge Räume optimiert worden und soll problemlos unter Möbel und zwischen Stuhlbeine kommen. Sein rundes Design und die Farboptionen in Blau, Violett und Grün verleihen ihm zudem einen individuellen Look, der sich bewusst vom typischen Haushaltsgerät abhebt.

Der DEEBOT mini arbeitet mit einem Betriebsgeräusch von etwa 55 Dezibel. Auch die Geräuschentwicklung beim automatischen Entleeren in der Station soll mit 70 Dezibel moderat bleiben. Für die Reinigungsleistung sorgt eine Saugleistung von bis zu 9.000 Pascal, die sowohl auf Hartböden als auch auf Teppichen zuverlässig Schmutz und Tierhaare aufnehmen soll. Die OZMO Turbo 2.0-Wischtechnologie ergänzt die Saugeinheit durch zwei rotierende Hochdruckplatten, die für streifenfreie Wischergebnisse sorgen wollen. Die überarbeitete ZeroTangle 2.0-Bürste sollen dabei die Haarverwicklungen reduzieren und so den Wartungsaufwand minimieren.

Ein zentrales Element des Systems ist die MINI-OMNI-Station mit einer Höhe von 38,5 cm. Trotz ihrer geringen Größe integriert sie alle wesentlichen Funktionen: automatische Staubabsaugung, Heißlufttrocknung bei 45 Grad Celsius, Moppreinigung und Frischwasserversorgung. Die Stellfläche entspricht in etwa einem DIN-A3-Blatt, was sie besonders platzsparend machen soll.

Für eine effiziente und strukturierte Reinigung möchte das Navigationssystem mit TrueMapping 2.0 sorgen. Dieses nutzt eine laserbasierte Hinderniserkennung zur präzisen Orientierung und Umfahrung von Objekten. Der Roboter kann Teppiche automatisch erkennen und meidet diese im Wischmodus oder überquert sie gezielt im optionalen Teppich-Überquerungsmodus, wenn der Nutzer dies so konfiguriert. Auch bei schlechten Lichtverhältnissen soll die Navigation zuverlässig bleiben.

Die Steuerung des DEEBOT mini erfolgt über die ECOVACS-App. Nutzer können mit dieser Reinigungspläne festlegen, Zonen definieren oder den Reinigungsfortschritt überwachen. Alternativ ist die Bedienung über ein Widget oder eine Smartwatch wie die Apple Watch möglich, was die Integration in den digitalen Alltag erleichtern kann.

Der DEEBOT mini wird ab dem 1. Juli 2025 in Blau erhältlich sein, die violette Version folgt am 24. Juli, die grüne Variante am 16. August. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 499 Euro. Zum Marktstart wird das Gerät vom 1. bis 14. Juli zu einem Einführungspreis von 399 Euro angeboten.