Erster Saugroboter mit Roboterarm geht an den Start

Roborock hat mit dem Saros Z70 einen Neuzugang bei den Haushaltsrobotern vorgestellt. Als weltweit erster serienmäßig produzierter Saugroboter mit integriertem Roboterarm will er dabei Navigation, kraftvolle Reinigung und Automatisierung in einem einzigen Gerät kombinieren. Im Zentrum steht der OmniGrip-Roboterarm, ein faltbarer, fünf-achsiger Greifmechanismus, der in der Lage sein soll, bis zu 300 g schwere Hindernisse wie Socken, Kabel oder Spielzeug gezielt zu erkennen, anzuheben und beiseitezuräumen. Unterstützt wird der Arm von einer integrierten Kamera, Sensorik, LED-Beleuchtung sowie Sicherheitsfunktionen wie Not-Stopp und Kindersicherung.

Für eine präzise Navigation will das StarSight Autonomous System 2.0 sorgen, das auf Dual-Light-3D-ToF-Sensoren und RGB-Kameras basiert. In Kombination mit dem VertiBeam Lateral Obstacle Avoidance System soll so eine besonders feinfühlige Hindernisumfahrung möglich sein, selbst bei unregelmäßigen Möbelstücken oder engen Raumverhältnissen. Bis zu 108 Hindernisse werden zudem laut Hersteller automatisch erkannt, zusätzlich lassen sich über ein OTA-Update bis zu 50 weitere definieren.

Die Reinigungseffizienz des Saros Z70 möchte dabei mit einer Saugleistung von 22.000 Pa überzeugen. Die FreeFlow Hauptbürste und das Dual Anti-Tangle System sollen zuverlässig das Verfangen von Haaren oder Kabeln verhindern. Zwei rotierende Wischmopps ergänzen das Saugsystem. Diese heben sich automatisch um bis zu 2,2 cm an, um Teppiche trocken zu halten und den Wechsel zwischen Wisch- und Saugmodus nahtlos zu gestalten. Die Mopps bleiben bei Bedarf vollständig im Dock, bis sie automatisch wieder eingesetzt werden.

Das Multifunktions-Dock 4.0 bietet darüber hinaus weitreichende Automatisierung: Es befüllt den Roboter mit Wasser, reinigt die Mopps bei 80 Grad Celsius, koppelt sie automatisch und lädt das Gerät in etwa 2,5 Stunden vollständig auf. Für Haustierbesitzer integriert der Saros Z70 die Funktion Pet Snaps, bei der während der Reinigung automatisch Fotos von Haustieren aufgenommen und in der App gespeichert werden. Durch Pet Area Recognition wird die Saugleistung in der Nähe von Tieren automatisch deaktiviert. Die App ermöglicht darüber hinaus Videoanrufe und Echtzeitverfolgung von Haustieren.

Mit Unterstützung für Offline-Sprachsteuerung, Apple Siri, Amazon Alexa, Google Home sowie dem Matter 1.4-Protokoll ist der Roborock Saros Z70 außerdem vollständig smart-home-fähig. Er ist ab dem 9. Mai für 1.699 Euro erhältlich, die Version mit direktem Wasseranschluss kostet 1.799 Euro.