Govee hat sich auf intelligente Umgebungsbeleuchtung für Zuhause spezialisiert. Auf der diesjährigen CES in Las Vegas werden die neuesten Produkte präsentiert. Als Motto dafür hat man sich für „Bring Color to Daily Life" entschieden.

Zu den gezeigten Produkten zählt das Gaming Pixel Light. Dieses richtet sich natürlich primär an Spiele- und Retrofans. Es sollen präzise und lebendige Anzeigen geboten werden. Zudem kommt die hauseigene KI-Beleuchtungsbot-Technologie zum Einsatz, um die Ergebnisse zu verbessern. Die Mini Panel Lights bieten zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten. Sie kommen in einem kompakten Design mit leuchtenden RGBIC-Farben. In den Geräten ist ein MCU-Chip verbaut. Dieser soll die Einrichtung beschleunigen und vereinfachen. Über Push-Verbindungen lassen sich bis zu 120 Panels verbinden. Nutzer sollen so ihre kreative Freiheit voll ausleben können.

Zudem wurde die neue Govee Tischleuchte 2 Pro vorgestellt. Sie ist tragbar und wiederaufladbar. Ergänzt wird die Beleuchtung durch den Sound von JBL. Für die Innenbeleuchtung wurden ebenfalls die Stehleuchte Govee Uplighter, Strip Light with Skyline Kit, Ceiling Light Pro und Esstischlampen präsentiert. Bei der Außenbeleuchtung gab es die Outdoor Lamp Post Lights, Govee Outdoor UpDown Wall Light und Outdoor Pathway Lights 2. Wer es individueller möchte, kann mit der Govee DreamView seine Lichtshow mühelos an seine Stimmungen und Vorlieben anpassen.

Govee setzt bei seiner Beleuchtung auf den Govee AI Lighting Bot. Dieses KI-gesteuerte System erlaubt es dem Nutzer, hochgradig personalisierte Beleuchtungseffekte zu erzeugen. Das selbst trainierte Modell mit zwölf Milliarden Parametern und einem innovativen Farbabstimmungsalgorithmus soll außergewöhnliche Genauigkeit und dynamische KI-Beleuchtungseffekte bieten, die sich sowohl für lineare als auch für Flächenbeleuchtung eignen. Außerdem unterstützen weitere Produkte von Govee jetzt den Matter-Standard und können somit in die wichtigsten Smart-Home-Systeme integriert werden.

Weitere Informationen gibt es auf der Webseite von Govee.