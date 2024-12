Werbung

Im November riefen wir unsere Leser und Community-Mitglieder auf, sich für unseren neusten Lesertest in Zusammenarbeit mit Sharkoon zu bewerben. Gesucht wurden drei Tester für einen von zwei verschiedenen Bürostühlen des Herstellers, die darüber einen umfangreichen Testbericht für unser Forum veröffentlichen wollten. Wir haben uns nun an die Auswahl der Teilnehmer gemacht.

Zur Verfügung gestellt von Sharkoon werden hierfür wahlweise der OfficePal C10 oder der OfficePal C20. Beide versprechen eine gute Ergonomie und lassen sich mit wenigen Handgriffen in Sitzhöhe, Neigungswinkel sowie in der Sitztiefe auf die individuellen Bedürfnisse hin anpassen. Außerdem lassen sich die integrierten Kopf- und Lordosenstützen in drei Wegen anpassen und die Armlehnen für eine ideale Position einstellen.

Während der Sharkoon OfficePal C10 eine Sitzfläche aus Formschaum sowie ein Bezugsmaterial aus Stoff besitzt, bietet der OfficePal C20 hier eine höhere Dichte, was ihn belastbarer macht. So ist der OfficePal C20 für Personen mit einer maximalen Größe von 190 cm sowie einem Körpergewicht von bis zu 135 kg zugelassen, während es beim OfficePal C10 180 cm und 110 kg sind.

Dabei versprechen natürlich beide einen stabilen Stand Sand. Hierfür gibt es ein Nylon-Fußkreuz und eine Gasdruckfeder der Klasse 4, aber auch 60 mm große Rollen, was sie optimal geeignet für den täglichen Einsatz im Home Office macht. Selbst nach Stunden sollen sie für ein besonders leichtes und zugleich komfortables Sitzgefühl sorgen. Natürlich setzen sie auf ein modernes und schlichtes, mattschwarzes Design.

Der Sharkoon OfficePal C10 kostet regulär knapp unter 150 Euro, während es beim OfficePal C20 rund 175 Euro sind. Drei unserer Leser dürfen ihren Favoriten nun im Rahmen eines Lesertests kostenlos auf den Prüfstand stellen.

Das sind die Teilnehmer

Wir sind am Vormittag alle Bewerbungen durchgegangen und haben uns an die Auswahl der Teilnehmer gemacht. Wir freuen uns bekannt geben zu können, dass die drei Forennutzer "Karupe", "Stunrise" und "Raptor[TP]" zu den glücklichen Auserwählten zählen. Sie werden in Kürze per privater Forenunterhaltung benachrichtigt und über den weiteren Verlauf informiert. Nach Erhalt der Testpakte haben sie vier Wochen lang Zeit, ihre Reviews eigenständig für die Community im Gadget-Unterforum zu veröffentlichen.

Wir wünschen viel Spaß beim Testen und freuen uns auf ausführliche Testberichte!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 8. Dezember 2024

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 9. Dezember 2024

Testzeitraum bis 12. Januar 2025

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH, von Sharkoon sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum