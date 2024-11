Werbung

ASUS hat das TUF Gaming A2 SSD-Gehäuse angekündigt. Das Gehäuse verfügt über eine USB-C 3.2 Gen 2×2-Konnektivität, die Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 20 Gbps ermöglicht – doppelt so viel wie noch beim TUF Gaming A1.

Mit der Wasser- und Staubdichtigkeit gemäß IP68 und einer Langlebigkeit, die den US-amerikanischen MIL-STD-810H-Standards entspricht, will das TUF Gaming A2 die SSD in nahezu jeder Umgebung schützen können. Die Silikonkautschuk-Außenseite vom TUF Gaming A2 soll dabei Stöße absorbieren und auch extremen Temperaturen standhalten können. Zudem will die Hülle vor UV-Strahlen, Regen und Staub schützen sowie vor statischen und elektrischen Störungen. Dank des Lamellendesigns soll das SSD-Gehäuse zudem auch gut in der Hand liegen. Das interne Wärmeleitpad soll laut ASUS über einen K-Wert von 3 verfügen, wodurch es die von der SSD erzeugte Wärme effektiv ableiten kann, um eine Überhitzung zu verhindern und eine langfristige Stabilität zu gewährleisten.

Der integrierte Q-Latch-Mechanismus soll dazu eine einfache, werkzeuglose SSD-Installation ermöglichen. Das Design des Verschlusses verwendet einen einfachen Verriegelungsmechanismus, um die Festplatte zu sichern, sodass keine Schrauben erforderlich sind. Darüber hinaus verfügt das TUF Gaming A2 sowohl über PCIe NVMe- als auch über SATA-Schnittstellen und kann verschiedene SSD-Formfaktoren 2242/2260/2280 aufnehmen, während es bis zu 4 TB an Speicherkapazität bietet.

Dank der umfassenden Kompatibilität mit PCs, Macs, Mobilgeräten und den neuesten Spielekonsolen soll das TUF Gaming A2 außerdem prädestiniert für alle sein, die eine umfangreiche Spielebibliothek pflegen möchten.

Das TUF Gaming A2-Gehäuse ist ab sofort in der DACH-Region zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 59,90 Euro im Fach- und Onlinehandel sowie im ASUS-Webshop (DE/AT & CH) verfügbar.