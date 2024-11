Werbung

Advertorial/Anzeige

Speicher kann man nie genug haben! Nach diesem Motto bietet Kingston zum Black Friday zahlreiche Speicherprodukte aus den Kategorien NVMe-SSD, externe SSD und Arbeitsspeicher in Form von schnellem DDR5 an.

Die Kingston NV3 ist eine NVMe-SSD im M.2-2280-Format mit PCIe-4.0-Controller und Übertragungsraten von 6.000 MB/s für das Lesen und 5.000 MB/s für das Schreiben von Daten. Zum Black Friday gibt es die NV3 in Kapazitäten von 1 und 2 TB. Ebenfalls mit 2 TB an Kapazität verfügbar ist die KC3000, die Übertragungsraten von jeweils 7.000 MB/s erreicht. Auf absolute Höchstleistung ausgelegt ist die Kingston FURY RENEGADE, die zum Black Friday mit 2 TB angeboten wird und mit 7.300 MB/s Höchstwerte bei den PCIe-4.0-SSDs erreicht.

Einsetzen lässt sich die Kingston FURY RENEGADE aber nicht nur in eurem Gaming-PC, sondern auch in Sonys PlayStation 5 und PlayStation 5. Auch hier kann der Speicherplatz aufgrund immer größer werdender Spiele und rein digitaler Versionen schnell knapp werden. Der Heatspreader sorgt dafür, dass die Temperaturen immer in einem möglichst niedrigen Bereich liegen, was beständige Transferraten sicherstellt.

Egal ob Gaming-PC oder Spielekonsole: Die Kingston FURY RENEGADE ist mit einer hohen Übertragungsrate und mit der Kapazität von 2 TB die ideale Basis für eure Gaming-Bibliothek.

Da es auch notwendig sein kann, größere Datenmengen von einem auf das andere System zu übertragen oder sich damit außer Haus zu begeben, bietet Kingston mit der XS1000 eine externe SSD mit 1 TB und 2 TB an Speicherkapazität an. Per USB 3.2 Gen 2 kommen die externen Datenträger auf Übertragungsraten von 1.000 MB/s für das Lesen und Schreiben von Daten.

Die modernen Prozessoren von AMD und Intel profitieren vor allem in Spielen von schnellem DDR5-Speicher. Um diesem Bedarf gerecht zu werden, bietet Kingston zum Black Friday zwei Kits mit 6.000 MT/s und Timings von CL36 an. Mit jeweils 32 GB (2x 16 GB) sind die Kits einmal mit und einmal ohne RGB-Beleuchtung verfügbar – je nachdem ob diesem gewünscht ist oder nicht. Bei 6.000 MT/s und CL36 bewegt man sich hier sowohl in der Transferrate wie auch den Timings über dem Niveau der JEDEC-Vorgaben und nutzt damit das Potential des Speichers voll aus.

Schlussendlich gibt es auch noch DDR5-Module und Kits mit 5.200 und 5.600 MT/s in verschiedenen Kapazitäten von 16 GB, 32 GB (2x 16 GB) und 64 GB (2x 32 GB). Hier werden Nutzer fündig, die einen deutlich größeren Speicherausbau benötigen und denen die Kapazität wichtiger als die Geschwindigkeit ist.

Die Black-Friday-Angebote von Kingston bei Amazon findet ihr hier:

