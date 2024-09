Werbung

Huawei hat einige neue Smartwatches präsentiert, darunter die Watch D2, die im Vergleich zu ihrem Vorgänger die Messlatte nochmals höher legen will und mit mehreren Verbesserungen daherkommt, etwa einer genaueren Blutdruckmessung und Blutdrucküberwachungsfunktionen. Damit baut Huawei den Bereich des Gesundheitsmanagements weiter aus. Ergänzt wird die Uhr durch eine hochwertigere Bauweise, ein geringeres Gesamtgewicht sowie neuen Farbvarianten.

Der potenziell angesprochene Kundenkreis der Watch D2 ist dabei so vielfältig wie der große Funktionsumfang. Sie eignet sich ebenso für vielbeschäftigte Menschen mit vollem Terminkalender, die die eigene Gesundheit im Auge behalten wollen, wie auch für ältere Träger, die so die Möglichkeit bekommen, mehr über ihr persönliches Gesundheitsmanagement zu lernen.

Das 24-Stunden-ABPM bietet Einblicke in das Stressniveau, das Huawei Trusense mit wissenschaftlich fundierten Vorschlägen ergänzt und so auch für besseren Schlaf sorgen kann. Zu den Smart-Living-Funktionen gehören ein leistungsstarker Akku, Bluetooth-Anrufe, Wecker, Wetter-Apps und vieles mehr. Frauen können den Cycle Calendar nutzen, um die Periode zu verfolgen, den Eisprung vorherzusagen und umfassende Informationen zur reproduktiven Gesundheit zu erhalten. So dient die Huawei Watch D2 gewissermaßen auch als "Taschendoktor".

Neben Health Overview 2.0 bietet die Huawei Watch D2 nauch ein schlankes und stromlinienförmiges Design mit schweißableitenden und hautverträglichen Eigenschaften.

Die Watch D2 misst 48 x 38 x 13,3 mm (ohne Sensorbereich) und unterstützt einen Handgelenkumfang von 130 bis 210 mm. Ohne Armband wiegt sie etwa 41 g, mit Lederarmband circa 85 g.

Die Huawei Watch D2 kommt in den Farben Schwarz und Weiß für 399 Euro auf den Markt. Zum Start der Smartwatch gibt es im Huawei Store ein zusätzliches Angebot: Kunden, die im Zeitraum vom 19.9. bis 24.10.2024 bestellen, erhalten die FreeBuds 5i gratis dazu. Zudem gibt es Huawei Health+ zum Ausprobieren für 3 Monate gratis sowie eine Garantieverlängerung von Huawei Care von 2 auf 3 Jahre.

Dazu gesellt sich auch die Watch GT 5 und die Watch GT 5 Pro Serie. Die Watch GT 5 wird in einem Keramik- und einem Titangehäuse angeboten. Auch diese Serie wird vom Huawei TruSense-System begleitet. Je nach Modell verfügt die Smartwatch über bis zu zwei Wochen Akkulaufzeit (GT 5 Pro 46 mm). Das kleinere 42 mm Modell schafft immerhin maximal eine Woche ohne Akkulaufzeit. Hinsichtlich ihres Funktionsumfangs ähnelt die Watch GT 5 Pro der Watch D2. So kann auch die Watch GT 5 Serie Bluetooth-Anrufe entgegennehmen oder die Herzfrequenz messen und analysieren. Im Gegensatz zur Watch D2 kann sie jedoch keine präzisen Blutdruckmessungen durchführen.

Diese wird zu folgenden Preisen angeboten:

GT5 Pro – 42 mm

Keramik 42 mm – 599 Euro

Leder 42 mm – 449 Euro

GT5 Pro – 46 mm

Titan 46 mm – 499 Euro

Schwarz 46 mm – 379 Euro

GT5 – 41 mm

Schwarz 249 Euro

Hellblau 249 Euro

Leder Weiß 259 Euro

Braun-Weiß 269 Euro

Milanese Gold 299 Euro

GT5 – 46 mm

Schwarz 249Euro

Blau 279 Euro

Braun Leder 269 Euro

Auch auf die GT5 und GT5 Pro Modelle erstreckt sich das Angebot hinsichtlich der kostenlosen FreeBuds 5i bei einer Bestellungen zwischen dem 19.9. und dem 24.10.2024. Dies gilt auch für den kostenlosen dreimonatigen Testzeitraum von Huawei Health+. Fast alle GT5- und GT5 Pro-Modelle sind ab dem 19.09.2024 verfügbar. Die GT5 Pro 42 mm Variante ist hingegen ab dem 19.09.2024 vorbestellbar und kommt am 10.10.2024 auf den Markt.