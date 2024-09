Werbung

Bei der gestrigen Apple-Keynote wurden das neue iPhone 16 und das iPhone 16 Pro vorgestellt. Den Start in die Präsentation machten jedoch die neuen Kopfhörer von Apple. Gezeigt wurden die AirPods 4, AirPods Pro 2 und AirPods Max. Genau wie bei der Apple Watch setzt der Konzern auch hier auf Gesundheits-Features als Verkaufs-Argument.

Die AirPods 4 sind in zwei Varianten verfügbar. Einmal mit und einmal ohne Active Noise Cancelling. Beide Modelle können verschiedene Gesten über Maschine Learning erkennen. So sind Kopfschütteln und Nicken möglich, um mit Siri zu kommunizieren oder Anrufe zu akzeptieren. Wird ein Anruf akzeptiert, wird automatisch die Geräuschunterdrückung aktiviert, damit man in Ruhe telefonieren kann. Die mitgelieferte Lade-Box hat einen USB-C Anschluss und kann schnurlos geladen werden. Die neue Conversation Awareness soll abgespielte Musik sofort leiser stellen, wenn der Träger zu sprechen beginnt.

Käufer können die AirPods 4 ab sofort für 149 Euro auf apple.com vorbestellen. Sie werden ab Freitag, 20. September, erhältlich sein. Die AirPods 4 mit Aktiver Geräusch­unter­drückung sind ab sofort für 199 Euro verfügbar und werden ebenfalls ab dem 20. September geliefert.

Vorgestellt wurden außerdem die AirPods Pro 2. Diese haben im Bereich Gesundheit einige besondere Features. So sorgt die integrierte Hearing Protection für eine passive Geräuschreduktion, wenn der Umgebungslärm ein gewisses Level übersteigt. Kunden mit leicht bis mäßig eingeschränktem Hörvermögen profitieren davon, dass die AirPods Pro 2 als rezeptfreie Hörhilfen fungieren können. Mithilfe des personalisierten Hörprofils, das bei einem Geräte-eigenen Hörtest erstellt wird, verwandelt dieses Feature die AirPods Pro unmittelbar in eine Hörhilfe, die laut Apple auf klinischem Niveau liegt. Der Test ist einfach durchführbar und nutzt ein klinisches Standardverfahren namens Reintonaudiometrie. Wenn man den Test durchführt, erhält man eine leicht verständliche Zusammenfassung der Ergebnisse in Form eines personalisierten Hörprofils. Auf Wunsch kann diese Auswertung dem behandelnden Arzt vorgelegt werden. Auf den Geräten werden verschiedene, individuelle Hörprofile gespeichert, die Nutzern je nach Situation ein ideales Hör-Erlebnis bieten sollen.

Die AirPods Pro 2 sind ab 279 Euro verfügbar.