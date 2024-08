Werbung

Mit der Pixel Watch 3 hat Google seine neue Flaggschiff-Smartwatch vorgestellt. Erstmalig stehen zwei Größen zur Auswahl. Google will die Pixel Watch 3 aber auch sonst deutlich verbessert haben.

Zusätzlich zur 41-mm-Variante wird die Pixel Watch 3 in einer 45-mm-Variante für breitere Handgelenke angeboten. Beide Varianten erhalten Displays, die doppelt so hell erstrahlen wie beim Vorgängermodell - nämlich in der Spitze mit bis zu 2.000 cd/m². In dunkler Umgebung wird die Helligkeit automatisch auf bis zu 1 cd/m² reduziert.

Die Kombination aus effizienteren Displays, Wear OS 5, größeren Akkus und einer effizienten Architektur soll sicherstellen, dass der Smartwatch-Akku über den Tag reicht. Ein verbesserter Batteriesparmodus erhöht die Laufzeit auf bis zu 36 Stunden.

Die neuen Modi Daily Readiness, Cardio Load und Target Load sollen dabei helfen, die richtige Balance zwischen Fitnessaufbau und Pausen zu finden. Auch für Läufer gibt es neue Tools, die bei der Planung und Durchführung von Läufen helfen sollen. Käufer der Pixel Watch 3 erhalten sechs Monate Fitbit Premium. Das neue Pulsverlust-Feature kontrolliert fortlaufen den Herzschlag des Nutzers. Wenn das Herz nicht mehr schlägt, kann automatisch ein Notruf abgesetzt werden. Neu ist auch die Pixel Recoder-App für einfache Sprachaufzeichnungen. Die Smartwatch kann sogar als digitaler Autoschlüssel genutzt werden - aktuell werden einzelne BMW- und MINI-Modelle unterstützt.

Vorbestellungen der Pixel Watch 3 sind ab sofort möglich. Das 41-mm-Modell kostet 399 Euro und das 45-mm-Modell 449 Euro.