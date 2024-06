Werbung

Pünktlich zum Sommerbeginn bringt ECOVACS neue DEEBOT-Saugroboter auf den Markt. Diese finden sind sich unter anderem in den T30S-, X5- und N20-Familien wieder.

Der DEEBOT T30S ist ausgestattet mit einer Saugleistung von 11.000 Pa, intelligentem Nachwischen und der adaptiven TruEdge Kantenreinigung, die Sauberkeit bis in jede Ecke verspricht. Zudem will die ZeroTangle-Technologie, eine spezielle V-förmige antistatische Rollbürste, die einem Kamm mit zwei Zahnreihen besitzt, verhindern, dass sich Haare an der Bürste aufwickeln.

Der DEEBOT T30S ist ab 25. Juni im Handel verfügbar. Die unverbindliche Preisempfehlung für das Modell beträgt 999 Euro.

Mit Hilfe von zusätzlicher KI-Unterstützung will der DEEBOT T30S PRO hingegen ein nochmal besseres Reinigungsergebnis abliefern. Seine intelligente Reinigungstechnologie will hartnäckige Flecken erkennen und diese durch optimale Anpassung des Wasserverbrauchs beseitigen können. Ein Haustiermodus kann die Reinigung dabei sogar an die Anwesenheit von Haustieren anpassen, indem etwa die Bereiche um Katzentoiletten und Futternäpfe berücksichtigt werden. Die AIVI 3D-Technologie soll helfen, verschiedene Hindernisse auf dem Boden zu identifizieren. Der Interaktionsmodus ermöglicht die Sprachsteuerung des Roboters und eine Video Manager-Funktion den Zugriff auf die Videoüberwachung des Wohnraums via Smartphone.

Der DEEBOT T30S PRO ist ab September zu einer UVP von 1.099 Euro erhältlich.

Der DEEBOT X5 soll sich dank seiner D-Form präzise an Wände und Ecken anpassen können. Das schlanke Design will zudem die Reinigung enger Räume sowie unter Sofas und anderen Möbeln erleichtern. Mit einer Saugleistung von 12.800 Pa, intelligentem Nachwischen und einer Anti-Haar-Verheddern-Bürste (Anti-Tangle) soll er seinerseits hartnäckigen Staub und Schmutz bewältigen können. Die adaptive TruEdge Kantenreinigung will auch bei diesem Modell ein optimales Reinigungsergebnis sicherstellen, indem der Wischmopp durch einen Ausfahrarm dynamisch sehr nah (ca. 1mm) an Kanten entlanggeführt werden kann. Um Teppiche zu schützen, hebt der Roboter seine Wischplatten automatisch auf eine Höhe von 15 mm.

Mit Hilfe der All-in-One-OMNI-Station mit 70 °C Heißwasser-Mopp-Waschfunktion kann der Roboter zudem autonom arbeiten. Mit dem neuen Mini-dToF-LiDAR-Navigationsmodul soll sich seine Reinigungsleistung zudem deutlich effizienter gestalten.

Der DEEBOT X5 OMNI in Weiß und in Schwarz ist ab 25. Juni für 1.099 Euro erhältlich.

Die N20-Familienmitglieder wollen mit Hilfe von TrueMapping 2.0 präzise navigieren. Das OZMO-Bodenwischsystem will für saubere Böden sorgen, während die 8.000 Pa-Saugkraft und die Anti-Haar-Verheddern-Bürste (Anti-Tangle) den kleineren Schmutz aufnehmen kann und verhindern will, dass sich Haare in der Hauptbürste verfangen.

Der DEEBOT N20 ist ab dem 25. Juni zu einer UVP von 299 Euro im Handel verfügbar.