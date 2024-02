Werbung

Amazon hat mit einigen Updates jüngst eine wesentliche Veränderungen an seinem Fire TV Stick durchgeführt. Das neuste Software-Update sorgt mitunter dafür, dass einige Apps nicht mehr auf dem Stick ausgeführt werden könne, wie der Fire-TV-Blog AFTVNews berichtet.

Demnach hat Amazon die Möglichkeit für Fire TV-Apps eingeschränkt, lokale ADB-Verbindungen herzustellen und im Gegenzug ADB-Befehle auszuführen. Zwar wird diese Fähigkeit wohl nicht von vielen Fire-TV-Apps genutzt, aber ohne können die, die darauf angewiesen sind, nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren. ADB steht für Android Debug Bridge. Dabei handelt es sich um ein Hilfsprogramm zum Debugging, was eine Vielzahl von Geräteaktionen erleichtern kann.

Dem Blog nach findet sich diese Änderung nachweislich im Fire-TV-Update 7.6.6.9 für FireOS-7-Geräte wie den Fire TV Stick und den Fire TV Cube und im Update 8.1.0.3 für FireOS8-Geräte wie den Fire TV Stick 4K und den Fire TV Stick 4K Max. Ob ältere Fire-TV-Modelle mit FireOS 6 oder FireOS 5 diese Änderung ebenfalls erhalten werden, ist unklar, scheint aber wahrscheinlich. Bei der Funktion selbst handelt es sich um einen elementaren Teil von Android, welcher auch seit der Veröffentlichung des ursprünglichen Modells des Fire TV Sticks im Jahr 2014 vorhanden war.

Neben dem Umstand, dass diese Änderung beliebte Fire-TV-Apps faktisch unbrauchbar macht, bekleckert sich Amazon auch in Sachen Kommunikation in diesem Fall nicht mit Ruhm. Denn offenbar wurde diese Änderung ohne Hinwies an die betroffenen App-Entwickler implementiert. Ohnehin hat das Unternehmen erst auf Anfrage des Blogs eingeräumt, ADB-Funktionen im Betriebssystem gesperrt zu haben.

Amazon begründet den Schritt mit einer Erhöhung der Sicherheit. Dabei seien die ADB-Funktionen noch von keinem anderen Hersteller aktiv blockiert worden. Von Seiten des Blogs wird angenommen, dass es sich um vorgeschobene Gründe handelt, um andere Launcher auf dem Gerät zu verhindern. Die Möglichkeit, ADB-Verbindungen von einem Computer oder Smartphone zu einem Fire-TV-Geräte herzustellen, tangiert das Update indes nicht.