G.Skill hat mit dem WigiDash ein externes PC-Bedienfeld vorgestellt, mit dem die Nutzer ihre Produktivität und Multitasking verbessern können. Dabei richtet sich das WigiDash an Spieler, Content-Ersteller und Power-User gleichermaßen.

Das 7-Zoll-Touch-Display ermöglicht eine Vielzahl von Aktionen, zeigt die Systemleistung an und will durch das Anpassen an die eigenen Bedürfnisse eine Arbeitserleichterung für die Anwender sein. Technisch verfügt das IPS-Display über eine Auflösung von 1.024 x 600 Bildpunkten. Es bietet eine Helligkeit von angegebenen 300 Nits und wird für die Strom- und Datenverbindung mittels USB-Kabel (Typ-A zu Typ-C) an den Computer angeschlossen. Für die Ausführung der Software wird laut G.Skill ein Windows 10 (64-bit) oder Windows 11 (64-bit) benötigt.

Das WigiDash soll laut Hersteller für die einfache Steuerung des PCs über Widgets entwickelt worden sein und verfügt dazu über ein 5 x 4 großes Raster, das bis zu 20 anpassbare virtuelle Bildschirmtasten ermöglicht. Damit lässt sich etwa mit Softwareanwendungen interagieren, die Medienwiedergabe steuern oder die Systemleistung überwachen.

Die Anpassung des WigiDash soll indes einfach von der Hand gehen. Durch Ziehen und Ablegen von Widgets in der WigiDash Manager Software können die Nutzer sich eine individualisierte Bedienseite für eine Vielzahl von Aufgaben erstellen. Seitenlayoutprofile sollen zudem einfach importiert und exportiert werden können, um das eigene Layout etwa zu sichern oder auch weiterzugeben.

Das WigiDash bietet zudem eine Integration des HWiNFO- und AIDA64 SensorPanel-Widgets an, um die Leistungswerte des PCs stets im Auge behalten zu können.

Dazu gesellt sich eine Unterstützung für das Twitch-Chat-Widget, so dass die Nutzer den Twitch-Chat eines Kanals sehen können, ohne laufende Aufgaben auf den Hauptmonitoren zu unterbrechen. Die verschiedenen programmierbaren Widgets bieten zudem die Möglichkeit, Hotkeys, Tastenkombinationen im Spiel oder in der App sowie Systembefehle zu verwenden.