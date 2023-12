Werbung

HTC VIVE hat den neuen VIVE Ultimate Tracker vorgestellt, der die Interaktivität sowie Anwendungs- und Entfaltungsmöglichkeiten bei VR-Erlebnissen erweitert will. Der neue Tracker wurde laut HTC dabei speziell für eine breite Palette von Anwendungen entwickelt, einschließlich Spiele, Sport, Motion Capturing und professionellen Einsatzgebieten.

Der kompakte VIVE Ultimate Tracker ist seinerseits mit einer neuen Technologie ausgestattet, die auch Self-Tracking ermöglichen soll. Damit soll sich das Gerät bestens für die Kombination mit den Standalone-Headsets VIVE XR Elite und VIVE Focus 3 eignen. Mit dabei ist auch eine Unterstützung für OpenXR. SteamVR-basiertes PC-VR ist für die nahe Zukunft geplant.

Als Nachfolger des VIVE Tracker 3.0 will der VIVE Ultimate Tracker mit noch mehr Möglichkeiten und Funktionen überzeugen. Er ist mit zwei Wide-FOV-Kameras ausgestattet, womit er seine Position in 3D-Räumen mit hoher Präzision erfassen soll. Dadurch will sich das Gerät bestens für die Verwendung mit Standalone-Headsets wie der VIVE XR Elite eignen, da keine externe Tracking-Lösungen wie Basisstationen mehr benötigt werden.

Je Headset können bis zu fünf VIVE Ultimate Tracker gleichzeitig genutzt werden, um ein präzises Ganzkörper-Tracking zu ermöglichen. Zusätzlich unterstützt der VIVE Ultimate Tracker PC-VR-Streaming und ist mit PC-Inhalten kompatibel, die vom VIVE-Tracker unterstützt werden.

Sein Gewicht wird mit 94 g angegeben, dabei soll er auf eine Akkulaufzeit von bis zu sieben Stunden kommen. Als Konnektivität stehen proprietäre 2,4-GHz- und 5-GHz-Wi-Fi-Verbindungen mit einer Reichweite von bis zu zehn Metern zur Verfügung. Der VIVE Ultimate Tracker verwendet standardmäßig eine 1/4-Zoll-20-UNC-Schraubbefestigung und verfügt über Pogo-Pins, über die eine Vielzahl an Objekten befestigt werden können. Das ermöglicht zahlreiche Anwendungsfälle, wie beispielsweise Motion Capturing für Film und Spiele, branchenspezifische VR-Schulungen oder Tanzen in VRChat. Zudem stellt HTC VIVE Entwicklern eine Dokumentation sowie die 3D-CAD-Datei zu Verfügung, damit Nutzer ihre eigenen maßgeschneiderten Halterungen entwerfen können.

Der VIVE Ultimate Tracker ist in Europa ab 229 Euro pro Tracker auf vive.com verfügbar.