Werbung

Huawei hat mit der Watch GT 4 seine neueste Generation der Watch GT-Serie vorgestellt. Unter dem Motto "Fashion Forward" sollen die verschiedenen Modell durch ein einprägsames und stylisches Aussehen auffallen. Mit an Board sind außerdem die neusten Gesundheits- und Fitnessfunktionen des Konzerns.

Die Smartwatch wird in zwei verschieden Größen erhältlich sein. Die Variante mit 46 mm verfügt über ein markantes, achteckiges Edelstahl-Gehäuse. Das kleinere Pendant in 41 mm ist rund und will mit seinem silber- oder goldfarbenen Look eher an ein glänzendes Schmuckstück erinnern. Dabei ist die Huawei Watch GT 4 in insgesamt sieben verschiedenen Farbvarianten erhältlich. Zudem sollen sich die Armbänder der Uhren schnell und unkompliziert wechseln lassen.

Laut Huawei können die Nutzer zur weiteren Individualisierung aus mehr als 25.000 Zifferblättern auswählen. Für wen das nicht genug Auswahl ist, besteht zusätzlich die Möglichkeit, das Ziffernblatt passend zum eigenen Outfit mit einem Foto oder durch automatische Generierung mit den DIY-Watchfaces zu erstellen.

Die Huawei Watch GT 4 mit46 mm verfügt über ein 1,43-Zoll-AMOLED-Display, welches laut Hersteller mit einer Dichte von 326 PPI ausgestattet ist. Ähnliches gilt auch für die Huawei Watch GT 4 mit 41 mm, welche ein 1,32-Zoll-AMOLED-Display mit 352 PPI vorweisen kann. Die Auflösung bei beiden Editionen ist mit 466 x 466 Pixeln identisch.

Ausgestattet ist die Watch GT 4 Serie mit den neusten Gesundheitsfunktionen. Dazu zählen etwa der smarte Zyklus-Tracker 3.0 und das verbesserte Schlaf-Monitoring. So können die Nutzer und Nutzerinnen ihr körperliches Wohlbefinden im Auge behalten und ihre Gesundheit selbstständig potentiell besser managen.

Die zum Einsatz kommende TruSeenTM 5.5+-Technologie verwendet einen Mehrkanal-Signalverbesserungsalgorithmus, der auf einer exklusiven Deep-Learning-Methode von Huawei basieren soll. Damit sollen Fitnessbegeisterte auch bei sehr dynamischen Aktivitäten (z. B. Laufen, Seilspringen) oder extremen Bedingungen (wie z. B. bei niedrigen Temperaturen) auf eine um 30 Prozent

genauere Messung ihrer Herzfrequenz vertrauen können. Ebenfalls sollen sich dadurch Schlafzyklen noch besser messen und Schlafgewohnheiten kennenlernen wie auch verbessern lassen. Mit dazu gehört die neue Funktion zum Schlafatmungsmonitoring, die während des Schlafs auch die Atmung erfasst und zusätzliche Einblicke in eventuelle Unregelmäßigkeiten geben kann.

Die Huawei Watch GT 4 verfügt darüber hinaus über ein verbessertes Menstruationszyklusmanagement 3.03, das physiologische Indikatoren, wie z. B. Herzfrequenz während des Schlafs, Körpertemperatur, Atemfrequenz und mehr, intelligent analysieren können will. Der dahinter stehende Algorithmus lernt dann aus den gemessenen physiologischen Daten für eine präzise Vorhersage der nächsten Periode.

Die neuen Aktivitätsringe sollen die Nutzer motivieren, indem die tägliche Fitnessstatistiken (Kalorienverbrauch, Trainingsdauer und Aktivität im Stehen) auf einen Blick anzeigte werden können und die Nutzer bei Erreichen der Ziele sowie auch Rekorden mit Medaillen belohnt. Die Watch GT 4 ist zudem die erste Huawei Smartwatch, die Stay Fit, eine intelligente Kalorienmanagement-App, einführt. Stay Fit nutzt Echtzeit-Gesundheitsdaten, um den Nutzern bei der Verwaltung ihrer Kalorienaufnahme zu helfen, und gibt ihnen ganzheitliche Empfehlungen rund um das eigene Gewichtsmanagement.

Für genaueres GPS-Tracking hat Huawei am Dualband-Fünf-System-GNSS gearbeitet. So soll die Positionierungsungenauigkeit im Vergleich zu früheren Modellen der Serie laut Hersteller um 30 Prozent verbessert worden sein. Mit einer angegebenen Akkulaufzeit von bis zu sieben Tagen bei der 41 mm Version und bis zu vierzehn Tagen bei der 46 mm Version will die Huawei Watch GT 4 ein zuverlässiger Begleiter im Alltag sein. Die neue Smartwatch ist zudem mit iOS- und Android-Geräten kompatibel.

Die Huawei Watch GT 4 ist ab sofort im Huawei Online Store oder im Huawei Flagship Store Berlin Kurfürstendamm verfügbar.

Die Huawei Watch GT 4 46 mm Schwarz ist zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 249 Euro erhältlich, Leder-Braun sowie Regenwaldgrün zu einer Preisempfehlung von 269 Euro und die rundum Edelstahl-Version soll 349 Euro kosten.

In der Größe 41 mm mit weißem Lederarmband gibt es die Huawei Watch GT 4 für 249 Euro im Handel, die Milanese-Version für 299 Euro und das Klavierlack-Modell für 399 Euro.

Wer sich schnell entscheidet, erhält beim Kauf einer Huawei Watch GT 4 im Zeitraum vom 14.09. bis 15.10.2023 die Huawei FreeBuds SE 2 sowie eine kostenfreie Garantieerweiterung um ein Jahr mit dazu.