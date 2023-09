Werbung

In den ersten Minuten der heutigen Keynote drehte sich alles um die neue Apple Watch Series 9 und die Watch Ultra 2. Damit einher geht auch, dass Apple keinerlei Armbänder mit Echtleder mehr anbietet. Das neue iPhone wird in einem gesonderten Artikel behandelt.

Das Einführungsvideo stimmte Zuschauer auf den Fokus der Präsentation ein: Neben den Geräten sollten deutlich die Health-Anwendungen der aktuellen Apple-Produkte im Fokus stehen. Nach den Geschichten einiger Personen, deren Leben durch die Apple Watch oder das iPhone gerettet wurde, wurden die Zuschauer im Apple HQ begrüßt. Es gab eine kurze Zusammenfassung zum Stand von Mac, MacBook und Vision Pro, bevor es mit der Watch Series 9 losging.

Das Hauptziel der Watch Series 9 soll es sein, seinen Usern dabei zu helfen, gesund, aktiv und vernetzt zu bleiben. Um die vielen möglichen Anwendungen optimal auszuführen wurde der hauseigene S9 Chip in der Uhr verbaut. Die CPU soll nun 30% schneller sein, als bei den Vorgängermodellen der Series 8. Die Anwendungen der Neural Engine werden doppelt so schnell ausgeführt. Die Uhr fungiert als der schnellste Weg, um Siri zu nutzen. Gängige Befehle werden nun lokal ausgeführt und nicht mehr zuerst über die Cloud geleitet. Das sorgt dafür, dass sie schneller umgesetzt werden können. Auch die Diktierfunktion wurde verbessert. So wird Sprache nun 25% akkurater verstanden. Wer seine Gesundheitsdaten auswerten und / oder vergleichen möchte, kann dies direkt per Sprachbefehl an Siri tun. Die Funktion wird ab Ende 2023 auf Mandarin und Englisch verfügbar sein. Weitere Sprachen folgen, haben aber bis dato kein Release. Die Helligkeit ist zwischen 1 und 2.000 Nits einstellbar.

Als neuestes Feature präsentiert Apple eine neue Geste zur Steuerung. Mit dem "Double-Tap", also dem doppelten Tippen von Zeigefinger und Daumen, können die primären Funktionen der Uhr komfortabel mit einer Hand ausgeführt werden. Die Geste ist ab Oktober verfügbar.

Bei der Verpackung der Watch Series 9 setzt Apple auf plastikfreie, 100% faserbasierte Materialien. Man setzt auf weniger Transportwege und hat hier das erste CO2 neutrale Apple-Produkt geschaffen. Hierfür findet sich auch ein neues Logo auf der Packung. Bei den Armbändern wird es fortan keine Lederprodukte mehr geben. Stattdessen hat Apple ein Material namens FineWoven patentiert. Für weitere Bänder gibt es auch Kollaborationen mit Hermès und Nike. Beide stellen eine eigene Reihe an Armbändern und dazu passenden Skins für die Uhr zur Verfügung.

Nicht nur die Series 9 wurde heute vorgestellt. Es soll auch eine neue Apple Watch Ultra erscheinen. Die Ultra 2 kommt mit dem größten Display und der stärksten Batterie der Apple-Wearables. Mit 3.000 Nits hat sie auch das hellste Display. Die Anzeige kann mit der neuen Version namens Modular Ultra nach Belieben customisiert werden. Ein Ambient Light Sensor erkennt die Helligkeit der Umgebung und aktiviert automatisch den Nachtmodus. Die Uhr richtet sich speziell an Sportler und bietet eigene Programme für Läufer, Radler und sogar Taucher. Mit 36 Stunden Akkulaufzeit hält sie wesentlich länger durch, als die Series 9. Im Energy-Saving kommt die Ultra 2 laut Angaben von Apple sogar auf bis zu 72 Stunden. Die neue Gestensteuerung "Double Tap" wird natürlich auch auf der Ultra 2 verfügbar sein.

Beide Uhren können seit heute Abend im Apple-Shop vorbestellt werden. Verfügbar sind beide Modelle ab dem 22. September 2023. Sie Apple Watch SE, die bereits erschienen ist, kostet 279 Euro. Die kommende Apple Watch Series 9 wird ab 449 Euro verfügbar sein. Die Ultra 2 startet bei 899 Euro.