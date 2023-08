Werbung

Auch Roborock möchte die anstehende IFA 2023 nutzen, um seine neusten Produkte vorzustellen. Darunter befinden sich unter anderem zwei neue Saug-Wischroboter und ein tragbarer Nass-Trocken-Handstaubsauger. Zudem wird der Hersteller mit einem neuen All-in-One-Waschtrockner sein Portfolio erweitern.

Die Q5-Pro- und Q8-Max-Saug-Wischroboter stehen in der Tradition des Unternehmens. Der Q5 Pro soll die neueste Einstiegsvariante der Q-Serie von Roborock darstellen. Der Q8 Max will diesen mit erweiterten Funktionen, wie der Hindernisvermeidung, ergänzen. Beide Saugroboter sind mit dem bekannten DuoRoller-Bürstensystem der Marke ausgestattet. Kombiniert mit einer angegebenen Saugleistung von 5.500 Pa sollen Benutzer Schmutz, Haare, Staub und Tierhaare auf allen Bodentypen mühelos entfernen lassen können.

Ebenso verfügen beide über die LiDAR-basierte Navigation, um ihre Umgebung effektiv kartieren zu können. Mittels App-Funktionen lassen sich auch bei diesen Modellen Vorschläge für No-Go-Zonen, "schnelle Reinigung" und "Reinigung entlang der Bodenrichtung" nutzen. Der Q8 Max ist obendrein mit dem Reactive Tech Obstacle Avoidance System ausgestattet, das es dem Roboter ermöglichen soll, gängige Hindernisse im Haushalt zu umfahren. Die +-Version beider Modelle, Q5 Pro+ und Q8 Max+, sind zudem mit der RockDock Station, zur automatischen Entleerung mit Staubbeuteln der Filterklasse E-12, ausgestattet.

Der Dyad Pro Combo stellt eine Kombination aus Nass-Trocken-Sauger und multifunktionalem Handstaubsauger dar. Dadurch will das Gerät ideal für den Einsatz zahlreicher Reinigungsanforderungen sein. Dem Gerät sollen dazu diverse Reinigungsköpfe beiliegen. Darunter etwa die Mehrzweckbürste, die Schmutz auf Teppichböden beseitigen soll. Die spezielle, motorisierte Minibürste ist dagegen für das Entfernen von Staubmilben vorgesehen. Mit der Fugendüse sollen Staub und Dreck auch an schwer zugänglichen Ecken beseitigt werden können (Sofaritzen, Decken, Autositze usw.). Die Staubbürste ist für kniffligen Stellen, wie Rollos und Tastaturen, vorgesehen.

Der Dyad Pro Combo verfügt laut Roborock über eine Saugkraft von 17.000 Pa und soll in der Lage sein, bis auf 1 mm an Kanten und Ecken heranzureichen. Mit smarten Funktionen, die die Reinigungsleistung und den Wasserdurchfluss anpassen können, und der Fähigkeit, automatisch Reinigungslösung zu dosieren, will der Dyad Pro Combo eine effiziente Reinigung ermöglichen. Zudem soll das Gerät über ein Selbstreinigungssystem verfügen, das die Walzenbürsten automatisch reinigt und mit 50 ℃ Heißluft trocknet. Die Laufzeit gibt der Hersteller mit bis zu 43 Minuten als Nass-Trockensauger und 60 Minuten als Handstaubsauger an.

Mit der Zeo One will Roborock in die Kategorie der Waschtrockner einsteigen. Die Zeo One kombiniert dabei Waschen und Trocknen in einem Gerät. Angetrieben von einem DD-Motor soll die Zeo One effizient 10 kg Wäsche waschen und 6 kg trocknen können. Mit Funktionen, die Bakterien, Tierhaare, Allergene und die hartnäckige Flecken aus der Wäsche entfernen sollen, möchte die Zeo One ein bequemes Reinigungserlebnis für alle, insbesondere für Familien mit Haustieren, sein.

Dabei soll die Maschine im Gegensatz zu vielen anderen mit deutlich geringen Temperaturen trocknen. Intelligente NTC-Sensoren sollen die Temperatur im Innenraum überwachen, um so stets die optimale Temperatur halten zu können. Die Zeo One verfügt außerdem über das Roborock LintClear-Selbstreinigungssystem, welches automatisch Flusen auffangen und entfernen soll, ohne dass das Flusensieb dabei von Hand gereinigt werden muss.

Der Q5 Pro, der Q8 Max und der Dyad Pro Combo werden ab Oktober auf Amazon erhältlich sein. Der Q5 Pro beginnt bei einer unverbindlichen Preisempfehlung ab 349 Euro, der Q8 Max ab 499 Euro. In der Version mit Dock kostet der Q5 Pro+ 549 Euro und der Q8 Max+ 699 Euro.

Der Dyad Pro Combo kommt für 549 Euro UVP.

Die Zeo One soll zum Preis von 1.299 Euro später dieses Jahr erhältlich sein.