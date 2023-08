Werbung

Kingston hat mit seinem neuen Keypad 200 einen zweiten hardwareverschlüsselten USB-C-Stick aus der IronKey-Produktpalette, neben dem Vault Privacy 50C, vorgestellt.

Der KP200 erfüllt laut Kingston dabei die neuen, vom NIST veröffentlichten, Sicherheitsspezifikationen FIPS 140-3 Level 3 für militärische Zwecke. Sie umfasst neben einer hardwarebasierten XTS-AES 256-Bit-Verschlüsselung auch den Schutz vor Brute-Force- und BadUSB-Angriffen mit digital signierter Firmware. Die Schaltkreise sind zudem mit einer speziellen Epoxidschicht überzogen, die das beschädigungsfreie Entfernen von Komponenten unmöglich machen soll.

Der Stick ist zusätzlich mit einem wiederaufladbaren Akku ausgestattet. So kann das Keypad zum Entsperren des Laufwerks, ohne dass eine Software erforderlich ist, verwendet werden. Der KP200 kann außerdem an jedes beliebige System angeschlossen werden, das USB- oder USB-C-Massenspeichergeräte (je nach Modell) unterstützt. Die Möglichkeit den Stick auf verschiedenen Plattformtypen und Betriebssystemen zu nutzen, soll den Benutzern ein Höchstmaß an Flexibilität ermöglichen.

Mit der Multi-PIN-Option (Admin/Benutzer) kann über das Tastenfeld eine alphanumerische PIN für das Admin- oder das Benutzerkonto eingerichtet werden. Der Admin kann dabei eine Benutzer-PIN wiederherstellen, falls der Benutzer die PIN vergessen haben sollte oder wenn der Speicherstick nach Erreichen der maximalen Anzahl von 10 Anmeldeversuchen des Benutzers gesperrt wurde.

Sowohl der Admin als auch der Benutzer können einen sitzungsbasierten Nur-Lese-Modus einrichten, um den USB-Stick vor Malware auf nicht vertrauenswürdigen Systemen zu schützen. Der Admin hat zusätzlich die Möglichkeit, einen globalen Nur-Lesen-Modus festlegen, der das Laufwerk bis zum Zurücksetzen in den Nur-Lesen-Modus versetzt.

Der Kingston IronKey Keypad 200C ist mit einer Speicherkapazität von bis zu 256 GB erhältlich und wird durch eine 3-Jahres-Garantie und kostenlosen technischen Support unterstützt.