Werbung

Noctua hat seinen lange erwarteten 24V-DC zu 12V-DC Abwärtswandler NA-VC1 präsentiert. Dieser ermöglicht den Betrieb von 12V-Lüftern in 24V-Umgebungen wie 3D-Druckern oder bei Anwendungen im Industrie- und Automobilbereich. Laut Noctua finden die eigenen 12V-Lüfter schon lange Verwendung in 24V-Umgebungen, vor allem bei den erwähnten 3D-Druckern. Allerdings müssen die Nutzer bisher dafür auf billige Abwärtswandler mit zweifelhafter Qualität zurückgreifen. Dies bedeutet nicht selten ein veritables Sicherheitsrisiko. Mit dem NA-VC1 möchte Noctua daher seinen Kunden ermöglichen, die eigenen Lüfter auch in entsprechenden Anlangen sicher nutzbar zu machen.

Mit einer maximalen Betriebstemperatur von bis zu 60°C, integriertem Schutz gegen Kurzschluss, Verpolung, Überstrom und Überhitzung soll der NA-VC1 laut Hersteller nahezu unverwüstlich sein. Dank seines elegant kompakten Designs lässt sich der Abwärtswandler ohne Probleme in praktisch jeder Umgebung integrieren. Dabei ist der NA-VC1 kaum größer als ein 4-poliger Standard-Lüfterstecker (31 x 16 x 8,5 mm) und wiegt nur 6g. So kann er in den meisten Fällen einfach zwischen Lüfterkabel und Stromversorgung gesteckt werden, ohne dass eine zusätzliche Befestigung erforderlich wird.

Mit einer Gesamtausgangsleistung von 9 W soll der NA-VC1 einzelne Lüfter mit hoher Leistungsaufnahme oder mehrere Lüfter mit geringerer Leistung betreiben können, die über optionale Verteilerkabel (NA-SYC1 oder NA-SYC2) oder Lüfter-Hubs wie den NA-FH1 an das Gerät angeschlossen sind.

Das Gerät selbst kann sich zum Schutz automatisch abschalten und lässt sich, indem es für eine Minute von der Stromquelle getrennt wird, leicht zurücksetzen. Im Gegensatz zu vielen anderen Spannungswandlern auf dem Markt wurde der NA-VC1 laut Noctua sorgfältig auf Produktsicherheit und EMV-Konformität geprüft. Er ist daher CE-, UKCA- und UL-zertifiziert und erfüllt alle relevanten Normen (EN 62368-1, EN 55035 und EN 55032).



Die unverbindliche Preisempfehlung Noctuas für den NA-VC1 beträgt 24,90 Euro. Er ist ab sofort über Noctuas offizielle Website oder Amazon verfügbar.