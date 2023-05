Werbung

Noctua hat mit dem NA-FH1 einen neuen Lüfter-Hub vorgestellt, der sich durch Qualität und Sicherheit von der Konkurrenz absetzen will. Der 8-Kanal-PWM-Lüfter-Hub soll den Betrieb und die Regelung von bis zu acht PWM-Lüftern gleichzeitig über einen PWM-Mainboard-Anschluss oder eigenständige Controller ermöglichen. Dabei soll der NA-FH1 sowohl 12V- als auch 5V-Lüfter mit 4-Pin-PWM- und 3-Pin-Anschlüssen unterstützen. Das Gerät soll damit äußerst flexibel eingesetzt werden können und sowohl für PC-Umgebungen als auch für andere 12V- oder 5V-basierte Anwendungen geeignet sein.

Der Hersteller beklagt, dass es am Markt zwar eine Fülle an Lüfter-Hubs geben würde, jedoch viele Modelle mit eklatanten Mängeln und Einsparungen in Sachen Funktion und Leistung zu kämpfen hätten. Schon allein die PWM-Steuerung und RPM-Überwachung sei vielfach unzuverlässig. Den meisten Modellen fehlen zudem Schutzschaltungen gegen Überstrom oder Kurzschlüsse. Viele der auf dem Markt erhältlichen Lüfter-Hubs verwenden sehr einfache Leiterplattendesigns ohne jeglichen Schutz oder Schaltungen zur Verbesserung der Signalqualität. Demgegenüber soll der NA-FH1 über Schaltungen zur Verbesserung der Signalintegrität verfügen, um eine zuverlässige Regelung und Detektion sicherzustellen zu können.

In Sachen Sicherheit soll der NA-FH1 über Schutzschaltungen mit rücksetzbaren Polysicherungen verfügen, die das Gerät bei Überstrom oder Kurzschlüssen einfach abschalten und so die angeschlossenen Lüfter und umliegende Komponenten schützen sollen.

Die Stromversorgung des NA-FH1 kann laut Noctua entweder über den S-ATA-Eingang (für 12V-Lüfter, bis zu 54W) oder den 4-poligen PWM-Eingang (für 5V- und 12V-Lüfter, bis zu 24W) erfolgen. Die beiden Ports sollen sich gleichzeitig verwenden lassen, wobei die Stromversorgung automatisch über S-ATA erfolgt und RPM- und PWM-Signale über die 4-Pin Schnittstelle ausgetauscht werden. Status-LEDs sollen eine einfache Überwachung ermöglichen. Dank einer magnetischen Halterung ist die Installation laut Hersteller in einem PC-Gehäuse oder auf jeder anderen Stahloberfläche eine Leichtigkeit.

Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 34,90 Euro.