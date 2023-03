Werbung

Cooler Master präsentiert mit dem Synk X einen plattformübergreifenden, haptischen Stuhl für immersive Unterhaltung. Damit versucht der Hersteller einen neuen Trend hinsichtlich des Benutzererlebnis in der Unterhaltungsindustrie zu setzen. Der Synk X wurde laut Cooler Masters entwickelt, um die Spannung eines herausfordernden Shooter-Spiels zu spüren, in die abenteuerliche Reise eines Films einzutauchen oder zu musikalischen Rhythmen zu tanzen, letztlich um dem Benutzer ein neues und ultimatives Unterhaltungserlebnis zu bieten. Dabei adressiert das Unternehmen den Stuhl an verschiedene Gruppen von Enthusiasten und Spielern.

Durch die Umwandlung von Schallwellen in Vibrationen und die Bereitstellung eines taktilen Echtzeiterlebnisses, soll der neue Stuhl den Benutzer wie nie zuvor in die virtuelle Umgebung und Atmosphäre eintauchen lassen. Dabei verspricht Cooler Master, dass der Stuhl eine Vielzahl von Inhalten und Hardware-Plattformen wie TV, PC, Spielkonsolen und mobile Geräten unterstützen kann, um unterschiedlichsten Hobbys und Stilen gerecht zu werden. Die Nutzer sollen so einfach ihr bevorzugtes Bluetooth-Gerät mit dem Synk X koppeln können. Darüber hinaus verfügt der Stuhl über einen leistungsstarken, integrierten Akku. Dies entbindet von der Notwendigkeit, den Synk X während des Betriebs permanent angeschlossen zu halten und soll im Akkubetrieb stundenlange Unterhaltung bieten können.

Der Synk X soll sich vollständig an die persönlichen Bedürfnisse anpassen lassen. Neben einer haltungsunterstützender 135°-Rückenlehne besitzt der Stuhl verstellbare Armlehnen und eine zweistufig ausklappbare Fußstütze. So können mehrere Einstellmöglichkeiten für Sitzhöhe, Sitzposition und Neigungswinkel – je nach Wunsch des Benutzers – geboten werden.

Für die Auswahl der Audioquellen, der Vibrationsstärke und der Kopfhörerlautstärke verfügt der Stuhl über eine integrierte Bedienoberfläche, die eine einfache und intuitive Bedienung garantieren soll.

Der Synk X ist in Kürze zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 1.279 Euro erhältlich.