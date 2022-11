Werbung

Philips hat jetzt das Premium-Gaming-Headset TAG5106 der Öffentlichkeit vorgestellt. Das kabellose Dualsystem unterstützt eine Übertragung sowohl via 2,4 GHz als auch über Bluetooth. Philips neues Headset soll sich neben dem Gaming ebenfalls für das Musikhören unterwegs eignen.

Außerdem finden sich beim TAG5106 DTS Headphone:X 2.0 und die 7.1-Kanal-Surround-Sound-Technologie. Zusätzlich ist eine optimierte Basswiedergabe mit an Bord. Die von Akustikingenieuren speziell abgestimmten 50-mm-Treiber sollen für eine opulente und gleichzeitig präzise Geräuschkulisse sorgen.

Für eine klare, einfache Kommunikation mit den Teammitgliedern verfügt das Headset über ein abnehmbares, unidirektionales Mikrofon mit Geräuschunterdrückung. Neben dem PC sind die Kopfhörer mit dem Mac und der PlayStation kompatibel. Via Bluetooth lassen sich auch mobile Geräte nutzen. Per Knopfdruck kann zwischen der kabellosen 2,4-GHz- und einer Bluetooth-Verbindung gewechselt werden. Die Akkulaufzeit ist mit bis zu 45 Stunden angegeben. Auf welche Verbindungsart sich die genannte Zeitspanne bezieht, lässt Philipps offen.

Für angenehmen und langanhaltenden Tragekomfort sollen adaptive Kopfbügel sowie Ohrpolster aus Kunstleder und Memory-Schaumstoff sorgen.

Das Gaming-Headset Philips TAG5106 ist ab sofort für eine unverbindliche Preisempfehlung von rund 100 Euro im Handel erhältlich.

"Die Gamer von heute sind auf der Suche nach Headsets, die halten, was sie versprechen – so, wie das Philips TAG5106. Mit seinem dualen kabellosen System, das sowohl 2,4 GHz als auch Bluetooth unterstützt, kombiniert es Flexibilität und Komfort mit einer Klangqualität, die es wirklich in sich hat", sagt Ilkan Reyhanoglu, Produktmanager für IT-Zubehör bei MMD Monitors & Displays.

Key Features: