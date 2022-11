Werbung

Mitte Oktober riefen wir gemeinsam mit Hyte unsere Leser und Community-Mitglieder auf, sich für unseren neusten Lesertest zu bewerben. Gesucht wurden drei Tester für ein brandaktuelles Headset des Herstellers. Wir haben uns nun an die Auswahl der Teilnehmer gemacht und wollen diese jetzt bekannt geben.

Zur Verfügung gestellt wird das Hyte EclipseHG10, welches zu Beginn des Jahres im Rahmen der CES 2022 sein Debüt feierte und dank seines einzigartigen Aussehens für viel Aufmerksamkeit sorgte. So setzt das Headset, welches nicht nur Spieler ansprechen, sondern auch für den täglichen Livestyle geeignet sein soll, auf ein glattes, mattes und mondgraues Finish. Die Gesamtoptik der Hörmuscheln ist der eines Halbmondes nachempfunden. Die 40 mm großen Neodym-Treiber sind mit veganem Leder überzogen, das metallverstärkte Kopfband mit Schaumstoff gefüttert, was beides für einen hohen Tragekomfort auch bei längeren Spiele- und Musik-Sessions sorgen soll.

Die Treiber können einen Frequenzbereich von 20 Hz bis 20.000 Hz abbilden. Das gilt sowohl für die kabelgebundene Nutzung per USB-C als auch über die Funktechnik, denn das Eclipse HG10 kann obendrein ohne Kabelverbindung per 2,4-GHz-Band und einen USB-Dongle drahtlos eingesetzt werden. Dann sollen Akku-Laufzeiten von bis zu 30 Stunden möglich sein. Einen Adapter von USB-A auf Typ-C liefert der Hersteller gleich mit.

Das unidirektionale Mikrofon ist abnehmbar und lässt sich über einen separaten Mute-Knopf an einem der Treiber stummschalten. Eine kleine LED direkt daneben informiert über den aktuellen Status. Weitere Bedienelemente für die Steuerung der Lautstärke oder den Liedwechsel sind ebenfalls über die Ohrmuscheln zugänglich.

Das Hyte Eclipse HG10 ist ab rund 110 Euro zu haben. Drei unserer Leser dürfen das Headset nun im Rahmen eines Lesertests ausführlich testen und ihm kräftig auf den Zahn fühlen.

Das sind die Teilnehmer

Wir sind am Vormittag alle Bewerbungen durchgegangen und haben uns nun an die Auswahl der Teilnehmer gemacht. Wir freuen uns bekannt geben zu dürfen, dass die drei Forennutzer "Hajdi", "Asbery" und "Hattori1000" zu den glücklichen Auserwählten gehören. Sie werden in Kürzer per privater Forenunterhaltung benachrichtigt und über den weiteren Verlauf informiert. Nach Erhalt der Testpakete haben sie vier Wochen lang Zeit, ihre Reviews eigenständig für die Community im PC-Audio-Unterforum zu veröffentlichen.

Wir wünschen viel Spaß beim Testen und freuen uns auf ausführliche Testberichte!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 23. Oktober 2022

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 24. Oktober 2022

Testzeitraum bis 27. November 2022

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH, von Hyte sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum