Werbung

Der Hersteller noblechairs hat jetzt den ICON in der Nuka-Cola-Quantum-Edition der Öffentlichkeit vorgestellt. Wie der Name bereits erahnen lässt, ist das Design angelehnt an das Fallout-Universum. Ein gesticktes Logo auf der Rückseite, das im Dunkeln leuchtet, ist ebenfalls mit an Bord.

Die ICON-Serie von noblechairs bietet einen Bewegungsspielraum von 11° bei der Wippmechanik. Die Rückenlehne lässt sich von 90° bis 135° verstellen. Der Stuhl verfügt über eine dichte Kaltschaumpolsterung sowie 4D-Armlehnen und XL-Rollen. Außerdem können Gamer mit einem Gewicht von bis zu 150 kg die Nuka-Cola-Quantum-Edition verwenden. Zusätzlich sind drei neue Kissen-Sets aus Memory-Foam im passenden Fallout-Design erhältlich.

Noblechairs ICON in der Fallout-Nuka-Cola-Quantum-Edition liegt bei einer unverbindlichen Preisempfehlung von rund 470 Euro. Für die genannten Kissen-Sets werden 60 Euro fällig. Sowohl der Gaming-Schreibtischstuhl als auch die Kissen können ab sofort vorbestellt werden. Die Auslieferung soll voraussichtlich Mitte November erfolgen.

Die Features der noblechairs ICON - Fallout Nuka-Cola Quantum Edition im Überblick: