Gaming-Headset und mehr: Logitech G präsentiert zahlreiche Neuheiten

Logitech hat jetzt unter seiner Gaming-Marke Logitech G das neue Astro A30-Wireless-Gaming-Headset vorgestellt. Das neue A30 richtet sich laut Herstellerangaben an anspruchsvolle Gamer. Besagtes Headset verfügt über einen 40-mm-Audiotreiber sowie über ein abnehmbares Bügelmikrofon. Außerdem ist die Lightspeed-Technologie von Logitech mit an Bord. Das A30 kann sich via Bluetooth oder per 2,4 GHz-Adapter mit dem Endgerät verbinden. Unterstützt werden sowohl Sonys PlayStation 4 & 5 als auch Microsofts Xbox One beziehungsweise Series und die Nintendo Switch. Zudem können PC- und Mobile-Gamer (iOS & Android) das Headset nutzen.

"Wir wollten ein Headset kreieren, mit dem man jedes Game von überall aus spielen kann. Hierfür mussten wir zwei Teilziele erreichen: Zum einen ging es darum, die ideale Balance zwischen hochwertiger Audioqualität und einem komfortablen Design zu finden, welches sich jeder Kopfform anpasst. Zum anderen bestand unser Ziel darin, das Headset so kompatibel wie möglich zu machen, damit es Konsolen, PCs und mobile Endgeräte unterstützt“, sagt Tiffany Beers, Head of Innovation bei Logitech G. "Das neue A30 verbindet Flexibilität, Mobilität, Stil und Komfort in einem einzigen Headset, das nahezu alle Gaming-Plattformen unterstützt.“

Das Gehäuse des Wireless-Gaming-Headsets ist in den Farben Marineblau oder Weiß erhältlich. Bei den Ohrmuscheln und beim Kopfbügel setzt der Hersteller auf eine Memory-Foam-Polsterung. Neben dem bereits erwähnten abnehmbaren Bügelmikrofon ist ein weiteres integriertes Mikrofon vorhanden. Die durchschnittliche Akkulaufzeit ist mit mehr als 27 Stunden angegeben. Für noch mehr Individualität können Gamer außerdem aus einer Kollektion kreativer Speaker-Tag-Designs wählen oder ihr eigenes Design auf der Website von ASTRO entwerfen.

Das Logitech G ASTRO A30 Wireless Gaming-Headset ist voraussichtlich ab Oktober 2022 im Handel zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 249 Euro erhältlich.

Zusätzlich hat der Hersteller das PRO Racing Wheel und die PRO Racing Pedals angekündigt, die das Setup passionierter SimRacer auf die nächste Stufe heben sollen. Das PRO Racing Wheel wurde laut eigenen Angaben für ein möglichst realistisches Rennerlebnis entwickelt und verfügt über eine neue Direct Drive-Engine, die im Zusammenspiel mit der Trueforce-Feedback-Technologie daherkommt. Die Direct Drive-Engine des PRO Racing Wheels erreicht bei einer minimalen Latenzzeit eine Leistung von 11 Newtonmetern.

“Das neue PRO Racing Wheel von Logitech G macht Rennsimulation unglaublich realistisch. Ich kann die Streckenbedingungen förmlich spüren und wie das Auto darauf reagiert. Wenn ich das Racing Wheel zuhause benutze, habe ich das Gefühl, direkt auf der Strecke zu sein", sagt Lando Norris, F1-Rennfahrer bei McLaren.

“Fans unserer Racing Wheels und Pedals können sich auf ein großes Upgrade mit Blick auf Faktoren wie den Realismus, die Leistung, die Kontrolle sowie das Design und die Langlebigkeit freuen“, erklärt Richard Neville, Leiter Simulation und Controller bei Logitech Gaming. "Wir haben sämtliche Parameter analysiert - von der Anzahl der Schaltvorgänge, Drehungen und Stöße, die ein 11-Newton-Meter-Rad aushält, bis hin zu den Materialien und Komponenten, die selbst den härtesten Rennbedingungen standhalten.“

Das Logitech G PRO Racing Wheel ist in zwei Versionen erhältlich und ist kompatibel mit dem PC, der PlayStation 5 und der PS4. Außerdem werden die Xbox Series und One unterstützt. Dies gilt ebenfalls für Logitechs PRO Racing Pedals.

Das Logitech G PRO Racing Wheel und die PRO Racing Pedals werden voraussichtlich ab September 2022 für 1.099 Euro (Wheel) und 389 Euro (Pedals) im Einzelhandel erhältlich sein.

Des Weiteren hat Logitech bei seiner Markenerweiterung Logitech For Creators neue Produkte für Streamer vorgestellt. Mit dem Logitech Blue Sona kommt ein aktives dynamisches XLR-Mikrofon mit ClearAmp-Technologie auf den Markt, das ein Klangerlebnis in Studioqualität liefern soll. Bei Logitech Litra Beam handelt es sich um eine Streaming-Leuchte mit TrueSoft-Technologie.

“Das neue Blue Sona wurde speziell für Kreative entwickelt“, sagt Soren Pedersen, Senior Product Manager bei Logitech For Creators. "Vom integrierten Vorverstärker bis hin zu seinem eleganten, kameratauglichen Design, bietet Blue Sona all das, was ein erstklassiges XLR-Mikrofon auszeichnet.“

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Blue Sona und Litra Beam werden ab dem 28. September 2022 zu einer UVP von 349 Euro beziehungsweise 119 Euro verfügbar sein.