Amazon präsentiert neue Fire-HD-8-Tablets

Amazon hat die nächste Generation des Fire HD 8 der Öffentlichkeit vorgestellt. Das Unternehmen präsentiert insgesamt vier neue Modelle. Sowohl das Fire HD 8 als auch das Fire HD 8 Plus sowie das Fire HD 8 Kids und das Fire HD 8 Kids Pro können ab sofort vorbestellt werden. Das neue Fire HD 8 soll im Vergleich zur Vorgängergeneration einen 30 % schnelleren Hexa-Core-Prozessor sowie eine verbesserte Akkulaufzeit bieten. Nutzer können zudem Bild-in-Bild-Videos mit Apps wie Prime Video nutzen oder die Split-Screen-Funktion verwenden, um eine E-Mail zu senden, während sie an einem Zoom-Anruf teilnehmen. Das Fire HD 8 verfügt außerdem über ein 8 Zoll großes HD-Display mit verstärktem Aluminium-Silikat-Glas. Laut eigenen Angaben erwies sich das Fire HD 8 in einem nicht näher spezifizierten Falltest als doppelt so widerstandsfähig wie Apples iPad mini (2021).

Die Akkulaufzeit ist mit bis zu 13 Stunden angegeben. Das Fire HD 8 soll sich mit dem im Lieferumfang enthaltenen USB-C-Kabel und 5-W-Netzteil in 5 Stunden vollständig aufladen lassen. Mit Screen Mirroring können auch größere Bildschirme genutzt werden, die Miracast unterstützen. Dazu zählen ausgewählte Fernseher von Samsung, Sony, LG oder Philips sowie kompatible Smart TVs mit integriertem Fire TV.

Beim internen Speicher stehen entweder 32 GB oder 64 GB zur Auswahl. Zusätzlich ist es möglich, die Kapazität mittels einer microSD-Karte um bis zu 1 TB zu erweitern. Amazons Alexa ist ebenfalls mit an Bord. Mit der personalisierten Bildschirmgröße können Nutzer mit geringer oder eingeschränkter Sehkraft alle Elemente auf dem Bildschirm individuell anpassen. Zusätzlich bieten die neuen Fire HD 8-Tablets Funktionen wie VoiceView-Screenreader, Bildschirmvergrößerer, Untertitel, Schriftgröße, Text mit hohem Kontrast, Farbumkehr, Farbkorrektur oder Stereo zu Mono konvertieren. Zudem ist es mithilfe der Tap-Steuerung möglich, mit Alexa über Fingergesten statt Sprache zu interagieren.

Das Fire HD 8 Kids ist für Kinder im Alter von drei bis sieben Jahren entwickelt worden. Im Lieferumfang ist neben einer kindgerechten Hülle und einer 2-Jahre-Sorglos-Garantie auch ein Jahr Amazon Kids+ enthalten. Die Pro-Version eignet sich laut Amazon für Kinder im Schulalter. Auch hier gibt es ein Jahresabo von Kids+ sowie der genannten Hülle und Garantie. Die Kids-Tablets verfügen über eine Kindersicherung, mit der Eltern Lernanreize vor dem Spielen schaffen, die Bildschirmzeit begrenzen, Lernziele festlegen und Inhalte für bis zu vier Kinderprofile verwalten können.

Preise und Verfügbarkeit

Das neue Fire HD 8 ist ab 115 Euro in den Farben Schwarz (32 oder 64 GB) und Blau (32 GB) erhältlich. Das Fire HD 8 Plus (32 GB oder 64 GB) ist mit einer genoppten Oberfläche in Grau ab 135 Euro verfügbar. Schutzhüllen für beide Modelle können für 40 Euro in den Farben Schwarz, Blau, Grau und Rosa bestellt werden.

Amazons Fire HD 8 Kids in Schwarz mit 32 GB internem Speicher lässt sich für 160 Euro vorbestellen. Das Fire HD 8 Kids Pro in Schwarz mit 32 GB Speicher kostet ebenfalls 160 Euro. Die kindgerechte Hülle ist in drei Designs verfügbar.