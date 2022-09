Amazon präsentiert Kindle und Kindle Kids der nächsten Generation

Amazon hat die nächste Generation des Kindle der Öffentlichkeit vorgestellt. Kindle und Kindle Kids verfügen ab sofort über ein 6-Zoll-Display (300 ppi) ohne Spiegeleffekte. Ein Dunkelmodus sowie ein verstellbares Frontlicht sind ebenfalls mit an Bord. Funktionen wie X-Ray und ein integriertes Wörterbuch sind zusätzlich vorhanden. Die Einrichtung ist auch über die Kindle-App für iOS und Android möglich. Amazon spricht hier explizit davon, dass die Registrierung weniger Schritte als bisher benötigt.

Die Akkulaufzeit ist mit bis zu sechs Wochen angegeben. Um das Gerät wieder aufzuladen, ist ein USB-C-Anschluss vorhanden. Zudem verfügt der neue Kindle über 16 GB Speicherkapazität. Hier hat Amazon den vorhandenen Speicher im Vergleich zur vorherigen Generation verdoppelt.

Die ersten Kindle Kids wurden vor drei Jahren eingeführt und richten sich, wie der Name bereits erahnen lässt, an Kinder. Da auf Kindle-eReadern keine Spiele, Videos, soziale Medien oder Apps verfügbar sind, können die Heranwachsenden nicht so leicht abgelenkt werden. Laut Amazon nutzen Kinder ab sieben Jahren ihren Kindle Kids im Durchschnitt mehr als 45 Minuten pro Tag. Jeder Kindle Kids beinhaltet neben einer kindgerechten Hülle und der Zwei-Jahre-Sorglos-Garantie auch eine einjährige Mitgliedschaft für Amazon Kids+. Diese bietet Zugang zu über tausend Büchern wie Harry Potter, Schule der Magischen Tiere, Die Drei ???, Beast Quest oder TKKG, Klassiker wie Meister Eder und sein Pumuckl oder die Leselöwen-Reihe. Kinder sollen dadurch eine große Sammlung von Inhalten erforschen können und so ihre Leidenschaft fürs Lesen entwickeln.

Eltern können über das "Amazon Eltern Dashboard" Bücher aus ihrem Konto zur Bibliothek des Kindes hinzufügen. Das Dashboard bietet Kontrollmöglichkeiten, um etwa Lese- oder Schlafenszeiten festzulegen. Zusätzlich zu den Amazon Kids+-Inhalten haben Eltern die Möglichkeit, ihren Kindern Zugriff auf einen digitalen Shop mit weiteren Büchern und Comics zu geben. Hat ein Kind einen Titel angefragt, genehmigen die Eltern den Kauf beziehungsweise den Download.

Der integrierte Vokabeltrainer liefert Definitionen zu unbekannten Wörtern und hilft durch Lernkarten den Wortschatz zu erweitern. Zudem steht für viele Bücher die optionale Schriftart "OpenDyslexic" zur Verfügung, die manche Leser:innen mit Lese- und Rechtschreibschwäche bevorzugen. Wenn Kinder ein Buch lieber anhören möchten, anstatt es zu lesen, lassen sich die eReader mit einem Bluetooth-Lautsprecher oder -Kopfhörer verbinden. Bei Amazon Kids+ gibt es zahlreiche Audible Hörbücher und Hörspiele. Dazu zählen auch Klassiker wie Bibi & Tina.

Preise und Verfügbarkeit

Der neue Kindle mit einer Kapazität von 16 GB ist ab 100 Euro in den Farben Schwarz sowie Blau erhältlich. Stoffhüllen werden in Schwarz, Rosa, Blau und Grün angeboten. Amazons Kindle Kids mit 16 GB ist für rund 120 Euro in Schwarz erhältlich. Insgesamt stehen mit Weltraumwal, Einhorntal sowie U-Boot drei Cover-Designs für Kinder zur Auswahl. Für ein Jahr gibt es Amazon Kids+ ohne zusätzliche Kosten. Danach kostet die Mitgliedschaft pro Monat 5 Euro für Prime-Mitglieder und 8 Euro für Nicht-Prime-Mitglieder. Das Abo kann jederzeit gekündigt werden. Beide Modelle sind ab sofort vorbestellbar und werden ab dem 12. Oktober 2022 ausgeliefert.