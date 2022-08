EK-Quantum Lumen 7″ LCD: 7-Zoll-Display für individuelle PCs

EK Water Blocks bietet in erster Linie Wasserkühlungskomponenten an. Gerade bei aufwändigen Wasserkühlungen spielt aber auch die Optik eine große Rolle. Und die will man nun mit einem speziellen Produkt noch zusätzlich unterstreichen: Das EK-Quantum Lumen 7″ LCD ist ein 7-Zoll-Display, das ganz unterschiedliche Informationen anzeigen kann.

Dafür wird das Display vom Betriebssystem als zusätzlicher Desktop erkannt. Es kann dann genutzt werde, um Grafiken oder Videos anzuzeigen, die den Look des PCs unterstreichen. Oder man setzt es pragmatischer ein und lässt sich z.B. Temperaturen, Lüfterdrehzahlen, Hardware-Auslastung und andere Informationen anzeigen. Das IPS-Panel löst mit 1.024 x 600 Pixeln auf. Es soll relativ blickwinkelstabil sein und eine lebendige Farbdarstellung bieten. Angebunden wird das Display mit einem mitgelieferten HDMI-2.0-Kabel und einem internen USB-2.0-Port. Zusätzlich liegt auch ein USB-C-Kabel bei, mit dem das Lumen als externes Display genutzt werden kann.

Der Rahmen wird aus einem einzelnen Aluminiumstück gefertigt. Dazu wird er aus einem 20 mm dicken Aluminiumstück CNC-gefräst. Er kommt auf eine Länge von 19,5 cm und eine Breite von 11,5 cm. Es stehen drei Finish-Varianten zur Auswahl: Nickel, Schwarz und Silber. Einkerbungen auf der Rückseite des Displaygehäuses sollen das Kabelmanagement erleichten. Der Aluminiumrahmen erlaubt drei Montagepositionen mit dem Lochabstand eines üblichen 120-mm-Lüfters. Alternativ kann das Lumen auch mit einer EK-Loop Angled Bracket 120mm montiert werden. Das erlaubt eine Drehung um 90 Grad und weitere Ausrichtungsmöglichkeiten.



Die schwarze und silberne Variante sind laut EK Water Blocks bereits verfügbar. Der Preis liegt bei 135,90 Euro. Die Nickel-Version kann für den gleichen Preis zumindest schon vorbestellt werden. Ausgeliefert werden soll sie dann ab Anfang September. Die EK-Loop Angled Bracket 120mm gibt es für 24,91 Euro.