Fitbit Sense 2, Versa 4 und Inspire 3: Die nächste Wearables-Generation von FitBit

Fitbit läutet einen Generationenwechsel ein: Mit Sense 2, Versa 4 und Inspire 3 wurden auf einen Schlag gleich drei neue Wearables vorgestellt.

Die Smartwatches Fitbit Sense 2 und Versa 4

Die Sense 2 beschreibt Fitbit als fortschrittlichste Gesundheits-Smartwatch aus eigenem Haus. Weiterentwickelt wurde vor allem das Stresstracking. Ein neuer Sensor überwacht dauerhaft die elektrodermale Aktivität (cEDA), also Veränderungen des elektrischen Leitungswiderstandes der Haut und sorgt so für ganztägiges Stressmanagement. Dafür werden auch Werte wie Herzfrequenz, Herzfrequenzvariabilität und Hauttemperatur genutzt.

Bei Stress kann der Nutzer direkt über die Smartwatch oder die Fitbit App informiert werden. Das erlaubt Rückschlüsse auf Stressauslöser und das Integrieren von Stressmanagementübungen. Die EKG App und der PPGAlgorithmus können Frühwarnsignale von Herzrhythmusstörungen erkennen.

Als Fitness-Smartwatch wird die Versa 4 beschrieben. Sie bietet dann auch ganze 40 Trainingsmodi, Echtzeit-Statistiken, integriertes GPS und Aktivzonenminuten. Mit einem Fitbit-Premium-Abo erhält man Zugriff auf über 1.000 Workouts und Achtsamkeitsübungen sowie auf einen Tagesform-Index.

Auf beiden Modellen läuft Fitbit OS. Gegenüber den Vorgängern werden sie schlanker und leichter. Zudem kehrt ein seitlicher Druckknopf zurück, den Fitbit zuletzt bei der Versa 2 genutzt hat. Die Smartwatches bieten beide kontinuierliche Herzfrequenzmessung, Aktivitätstracking, Echtzeit-Statistiken, Geh/Lauf-Erkennung am Handgelenk sowie Schlaftracking oder Stresstracking. Laut Fitbit sollen über sechs 6 Tage Akkulaufzeit erreicht werden. Per Schnellladefunktion wird in zwölf Minuten genug Strom für einen Tag Nutzung getankt. Sense 2 und Versa 4 sind sowohl zu iOS und Android kompatibel. In Kombination mit dem Smartphone können App- und Textbenachrichtigungen und Alarme genutzt werden. Die smarte Antwortfunktion ist Android-Nutzern vorbehalten.

Für die Sense 2 wird ein Preis von 299,95 Euro aufgerufen. Die Versa 4 kostet 229,95 Euro.

Der Einstiegs-Tracker Fitbit Inspire 3

Neben den Smartwatches gibt es mit der Inspire 3 einen neuen Tracker. Das Einstiegsmodell erfasst unter anderem Aktivität, Herzfrequenz, Schlaf und Stress. Es bietet ein Farbdisplay und eine Akkulaufzeit von bis zu zehn Tagen. Die Inspire ist wasserabweisend bis zu 50 m Tiefe. Es gibt drei verschiedene Farben: Morning Glow, Midnight Zen und Lilac Bliss.

Der Tracker wird für 99,95 Euro angeboten. Eine 6-monatige Fitbit-Premium-Mitgliedschaft ist genau wie bei den beiden Smartwatches inklusive.