Samsung Galaxy Watch5 und Galaxy Watch5 Pro: Smartwatches sollen ausdauernder werden

Mit der Galaxy Watch5 und der Galaxy Watch5 Pro hat Samsung neue Smartwatches vorgestellt, die ihre Vorgänger unter anderem mit höherer Leistung und größeren Akkus übertrumpfen sollen.

Die Galaxy Watch5 erhält den BioActive Sensor, den Samsung mit der Galaxy Watch4 eingeführt hat. Er unterstützt drei Sensoren: optische Herzfrequenz, elektrisches Herzsignal und bioelektrische Impedanzanalyse. Dadurch können Herzfrequenz, Blutsauerstoffgehalt und Stresslevel kontrolliert werden. Die Galaxy Watch5 kann aber auch den Blutdruck messen und ein EKG erstellen. Eine größere Oberfläche und direkterer Hautkontakt sollen für genauere Werte sorgen.

Die Smartwatch liefert in Ruhephasen Erholungsdaten bis hin zu Empfehlungen für die Flüssigkeitszufuhr. Mit Sleep Scores können Schlafphasen, Schnarchverhalten und Sauerstoffgehalt im Blut überwacht werden. Gegenüber dem Vorgänger erhält die Galaxy Watch5 einen um 13 Prozent größeren Akku. Ihr Display wird erstmalig von Saphirglas abgedeckt. Das ist um 60 Prozent härter und entsprechend widerstandsfähiger. One UI Watch4.5 soll für eine komfortablere Bedienung sorgen.

Für den Outdoor-Einsatz: Die Galaxy Watch5 Pro

Anspruchsvolle Outdoor-Nutzer will Samsung mit der Galaxy Watch5 Pro ansprechen. Saphirglas, Titangehäuse und D-Buckle-Sportarmband sollen sie widerstandsfähig machen. Der Akku ist laut Samsung 60 Prozent leistungsfähiger als bei der Galaxy Watch4. Dazu erhält die Galaxy Watch5 Pro erstmals GPS-Features. Routen können so auch ohne Smartphone einfach aufgezeichnet und geteilt werden. Die Track-back-Funktion hilft dabei, an den Ausgangspunkt einer Tour zurückzukehren.

Vorbestellungen von Galaxy Watch5 und Galaxy Watch5 Pro sind ab sofort möglich. Erhältlich werden die neuen Samsung-Smartwatches dann ab dem 26. August. Die Galaxy Watch5 wird in der großen 44-mm-Variante in den Farben Graphit, Saphir und Silver angeboten. Die kleinere 40-mm-Version gibt es in Graphit, Pink Gold und Silver. Die Preise starten bei 299 Euro für die Bluetooth-Version und bei 349 Euro für die LTE-Version. Die 44-mm-Varianten kosten 329 Euro bzw. 379 Euro.

Die Galaxy Watch5 Pro gibt es ausschließlich mit 45-mm-Display und in den Farben Black Titanium und Gray Titanium. Die Bluetooth-Version gibt es für 469 Euro und die LTE-Version für 519 Euro. Individualisten können ihre Smartwatch im Galaxy Watch5 Bespoke Studio auf Samsung.com noch flexibler gestalten. Insgesamt sind dort bis zu 1.032 Kombinationen möglich.