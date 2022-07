Apple Watch Series 8 angeblich mit Körpertemperatursensor

Laut einem Newsletter des Medienunternehmens Bloomberg wird die im Herbst erscheinende achte Generation der Apple Watch über einen Körpertemperatursensor verfügen. Außerdem soll der kalifornische Hersteller die Veröffentlichung einer neuen Watch vorbereiten, die insbesondere Stürze und Schläge problemlos wegsteckt. Hier könnte Apple auf eine Anwendung in der Industrie abzielen. Genaue Details gibt es aber bislang noch nicht. Zudem ist unklar, ob sich die Behauptungen von Marc Gurman tatsächlich bewahrheiten werden. Des Weiteren wird es mit der Apple Watch SE 2 ein neues Einsteigermodell geben. Dieses muss allerdings ohne Temperatursensor auskommen.

Besagter Sensor wird nach Angaben von Bloomberg keine genaue Temperatur anzeigen, sondern lediglich den Träger beziehungsweise die Trägerin darüber informieren, ob die eigene Körpertemperatur erhöht ist oder sich alles in der Norm bewegt. Dadurch ist eine Zulassung durch die Food und Drug Administration (FDA) nicht notwendig. Apple könnte das neue Feature jedoch in Zukunft noch weiter aufbohren. Wie verlässlich sich die Anzeige der Körpertemperatur umsetzen lässt bleibt ungewiss.

Mit den im Herbst dieses Jahres erscheinenden Apple Watches und dem dazugehörigen watchOS 9 ist auch zeitgleich das Ende der Series 3 besiegelt. Die am 22. September 2017 veröffentlichte Apple Watch Series 3 stellt mit ihrer 38-mm-Variante die bislang kleinste Version dar, die aktuell erhältlich ist. Ab der Watch 4 war es nur noch möglich die Uhr in 40 mm oder 44 mm zu erstehen. Somit gibt es auch heute noch zahlreiche Nutzer, die eine Watch 3 aufgrund ihrer Größe am Handgelenk tragen. Außerdem gab es die dritte Generation der Apple Watch beim Lebensmitteldiscounter Aldi für 155 Euro im Angebot. Hier handelte es sich allerdings um ein generalüberholtes Device und keine Neuware. Wer im Dezember 2021 zugeschlagen hat, muss sich spätestens bei der Veröffentlichung des watchOS 9 so langsam aber sicher nach einer Alternative umsehen.