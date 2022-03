Apple Watch Series 3 erreicht angeblich End-of-Life

Die am 22. September 2017 veröffentlichte Apple Watch Series 3 stellt mit ihrer 38-mm-Variante die bislang kleinste Version dar, die aktuell erhältlich ist. Ab der Watch 4 war es nur noch möglich, die Uhr in 40 mm oder 44 mm zu erstehen. Somit gibt es auch heute noch zahlreiche Nutzer, die eine Watch 3 aufgrund ihrer Größe am Handgelenk tragen. Laut dem Analysten Ming-Chi Kuo soll dies allerdings in Zukunft ein Ende haben. Ab dem dritten Quartal 2022 hat dann auch die Apple Watch 3 nach fast fünf Jahren ihr End-of-Life (EOL) erreicht. Somit wird Apple ab dem genannten Zeitpunkt keine weiteren Updates für die Watch 3 veröffentlichen.

Grund für den Schritt ist laut dem Analysten das neue WatchOS. Die Leistung der Watch Series 3 reicht für die kommende Generation des Betriebssystems nicht mehr aus. Ob dies tatsächlich der Wahrheit entspricht, ist unklar. Eine offizielle Stellungnahme seitens Apple gibt es bislang nicht. Zudem ist die Apple Watch Series 3 weiterhin ab 219 Euro über den Apple-Store erhältlich. Des Weiteren gab es die smarte Uhr des kalifornischen Herstellers im Dezember 2021 beim Discounter Aldi zu erwerben. Was ein erstes Anzeichen sein könnte, dass sich die Behauptungen von Ming-Chi Kuo bewahrheiten werden.

Wer aktuell mit dem Gedanken spielt, sich eine 38-mm-Version der Series 3 zuzulegen, sollte hier definitiv noch warten oder zu einer aktuelleren Version greifen. Bereits in der Vergangenheit sorgte die mittlerweile in die Jahre gekommene Watch bei Updates immer wieder für Probleme. Insbesondere wenn Nutzer noch MP3s auf der Uhr abgelegt haben. Dies hatte zur Folge, dass der Speicherplatz für die Installation des neuen WatchOS nicht ausreichte.

Ob Apple im Zuge des EOL der Watch Series 3 wieder eine neue 38-mm-Version veröffentlichen wird, ist ungewiss, allerdings dürfte die Wahrscheinlichkeit äußerst gering sein.