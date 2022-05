Gerüchteküche: Xiaomi Mi Band 7 Pro ab Juli 2022

Nachdem der chinesische Hersteller Xiaomi das Mi Band 7 offiziell vorgestellt hat, häufen sich nun die Gerüchte über eine Pro-Version des Trackers. Besagte Variante soll neben einem GPS-Modul sowie einem standardmäßig vorhandenen NFC-Chip auch einen vergrößerten Akku besitzen. Dieser soll anstatt über eine Kapazität von 180 mAh über 250 mAh verfügen. Dadurch lässt sich die Mi Band 7 Pro ganze drei Wochen nutzen, ohne den Akku laden zu müssen. Zudem scheint Xiaomi beim Pro das Display vergrößert zu haben. Genaue Angaben zur Größe gibt es bislang aber noch nicht. Informationen zum Veröffentlichungstermin des Mi Band 7 Pro oder einer offiziellen Präsentation des neuen Xiaomi-Fitnesstrackers stehen zum aktuellen Zeitpunkt noch aus. Allerdings soll das Mi Band 7 Pro bereits im Juli 2022 zusammen mit dem Redmi Note 11T Pro+ vorgestellt werden.

Das ”Basismodell” des Xiaomi Mi Band 7 besitzt ein 1,62 Zoll großes OLED mit 326 Pixeln pro Zoll. Außerdem ist das Mi Band 7 bis zu 5 ATM wasserdicht. Bei den Verbindungsarten kann je nach Modell auf Bluetooth 5.2 BLE oder NFC zurückgegriffen werden. Zudem ist es möglich die Sauerstoffsättigung ständig im Blick zu behalten. Sinkt diese unter 90 % macht sich der Fitnesstracker bemerkbar und weist den Nutzer darauf hin. Des Weiteren unterstützt das Mi Band 7 insgesamt 120 verschiedene Sportmodi. Besagte Modi umfassen dabei sowohl Indoor- als auch Outdoor-Aktivitäten. Das Gewicht des Trackers beläuft sich ohne Armband auf 13,5 g.

In China liegt die unverbindliche Preisempfehlung des Mi Band 7 bei rund 249 Yuan, umgerechnet rund 35 Euro. Die NFC-Variante liegt jedoch bei einer UVP von knapp 42 Euro. In Deutschland sollten sich die Preise in einem ähnlichen Rahmen bewegen. Die NFC-Version könnte für circa 50 Euro in den Handel kommen. Angaben zur Preisgestaltung der Pro-Version gibt es derzeit nicht. Zudem ist unklar, ob das Xiaomi Mi Band 7 Pro überhaupt in Deutschland angeboten wird.