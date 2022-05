Xiaomi Mi Band 7 offiziell vorgestellt

Bereits in der vergangenen Woche berichtete Hardwareluxx über die offizielle Ankündigung des Mi Band 7 durch den Hersteller Xiaomi. Jetzt hat das chinesische Unternehmen weitere Details zum neuen Fitness-Tracker veröffentlicht. Der Release erfolgt am 31. Mai 2022 in China. Wann das Mi Band 7 in Deutschland erhältlich ist, bleibt bis dato allerdings noch unklar. Zur internationalen Verfügbarkeit machte Xiaomi bislang noch keine Angaben.

Allerdings lassen sich bei der unverbindlichen Preisempfehlung erste Rückschlüsse ziehen. In China kostet der Tracker rund 249 Yuan. Somit liegt die UVP bei umgerechnet knapp 35 Euro. Für die NFC-Variante müssen Interessierte 42 Euro auf den Tisch gelegt werden. In Deutschland sollten sich die Preise in einem ähnlichen Rahmen bewegen. Die NFC-Version könnte für circa 50 Euro in den Handel kommen.

Mit der neuen Generation wurde von Xiaomi auch die Benutzeroberfläche des Fitnesstrackers angepasst. Neben neuen Icons und Effekten sollen über 100 neue Watchfaces bereitstehen, die sich ganz nach den eigenen Wünschen anpassen lassen. Des Weiteren unterstützt das Mi Band 7 insgesamt 120 verschiedene Sportmodi. Besagte Modi umfassen dabei sowohl Indoor- als auch Outdoor-Aktivitäten. Das Gewicht des Trackers beläuft sich ohne Armband auf 13,5 g.

Das neue Modell besitzt ein 1,62 Zoll großes OLED mit 326 Pixeln pro Zoll. Bei der Akkuleistung legt die 7. Generation des Trackers zu und kommt auf 180mAh. Der Hersteller spricht von einer Laufzeit von bis zu 14 Tagen. Außerdem ist das Mi Band 7 bis zu 5 ATM wasserdicht. Bei den Verbindungsarten kann je nach Modell auf Bluetooth 5.2 BLE oder NFC zurückgegriffen werden. Zudem ist es mit dem Mi Band 7 von Xiaomi möglich die Sauerstoffsättigung ständig im Blick zu behalten. Sinkt diese unter 90 % macht sich der Fitnesstracker bemerkbar und weist den Nutzer darauf hin.