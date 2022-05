Offiziell: Xiaomi bestätigt das Mi Band 7

Der chinesische Hersteller Xiaomi sorgt bereits seit diversen Jahren mit der Mi-Band-Serie für großes Interesse bei allen Nutzern, die auf der Suche nach einem Fitness-Tracker sind. Einer der Hauptgründe hierfür dürfte unter anderem die Preisgestaltung sein. Der aktuelle Mi-Band-6-Aktivitäts-Tracker ist für rund 33 Euro im Handel erhältlich. Allerdings veröffentlicht Xiaomi in regelmäßigen Abständen ein neues Modell der Reihe. Auch in diesem Jahr wird es mit Mi Band 7 eine aktualisierte Generation der Xiaomi-Fitness-Tracker geben. Am 24. Mai 2022 erfolgt die Vorstellung des Trackers in China. Im Zuge dessen sollen auch gleich die neuen Smartphones der Redmi-Note-11T-Serie beworben werden.

Xiaomi hat jetzt ein erstes Teaserposter veröffentlicht, auf dem sich bereits erkennen lässt, dass sich zumindest beim Aussehen des Trackers nicht allzuviel geändert hat. Aktuell ist davon auszugehen, dass die Chinesen sowohl eine Standard- als auch eine NFC-Edition anbieten werden. Zudem soll der Mi-Band-7-Tracker angenehmer zu tragen sein, als dies bei seinen Vorgängern der Fall war. Auch die Benutzeroberfläche wurde verbessert.

Zu den technischen Spezifikationen gibt es bislang noch keine bestätigten Informationen. Schenkt man jedoch der Gerüchteküche Glauben, so kommt beim neuen Mi Band 7 ein 1,56 Zoll großes AMOLED-Display mit einer Auflösung von 490 x 192 Pixeln zum Einsatz. Möglich wäre, dass der Tracker über einen Sensor verfügt, der in der Lage ist den Sauerstoffgehalt im Blut zu messen. GPS sowie ein Smart-Alarm und ein Energiesparmodus könnten ebenfalls mit an Bord sein.

Auf dem offiziellen Launchevent wird Xiaomi neben den technischen Spezifikationen auch Angaben zu den Funktionen sowie zum Preis beziehungsweise der Verfügbarkeit machen. Wann das Mi Band 7 in Deutschland erhältlich sein wird bleibt zunächst abzuwarten. Wobei dies sicher kurz nach der Veröffentlichung in China der Fall sein dürfte.