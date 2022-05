Nachdem Noblechairs zuletzt seinen Hero ST in der Star-Wars-Stormtrooper-Edition vorgestellt hatte, legt das Unternehmen nun nach und präsentiert den Hero in der The Elder Scrolls V: Skyrim 10th-Anniversary-Edition. Das Design des neuen Gaming- und Bürostuhls orientiert sich laut eigenen Angaben eng an den ikonischen Elementen des Spiels. Allem voran das Siegel des Akatosh, das sowohl auf der Kopfstütze als auch auf der Rückenlehne in einer für das Jubiläum angepassten Variante verewigt wurde. Zudem finden sich unter anderem Runen und Drachenschuppen auf den Seitenstützen.

Der Bewegungsspielraum ist bei der Wippmechanik mit 11° angegeben, wohingegen sich die Rückenlehne von 90° bis 125° einstellen lässt. Noblechairs HERO in der The Elder Scrolls V: Skyrim 10th-Anniversary-Edition ist mit strapazierfähigem und 100% veganem PU-Leder bezogen. Des Weiteren kommt eine dichte Kaltschaumpolsterung zum Einsatz. 4D-Armlehnen und XL-Rollen sind ebenfalls vorhanden. Das zulässige Maximalgewicht beläuft sich auf 150 kg. Laut eigenen Aussagen wurde der Hero in Zusammenarbeit mit Noblechairs eSports-Proteam-Partnern entwickelt und ist für besonders lange Gaming-Sessions ausgelegt.

Der Noblechairs Hero in der The Elder Scrolls V: Skyrim 10th-Anniversary-Edition kann für rund 450 Euro ab sofort bei Caseking bestellt werden und ist voraussichtlich ab Anfang Juni 2022 lieferbar.

Die Features im Überblick: