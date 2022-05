Noblechairs präsentiert den Hero ST in der Star-Wars-Stormtrooper-Edition

Hersteller Noblechairs hat der Öffentlichkeit jetzt den Hero ST in der Star-Wars-Stormtrooper-Edition vorgestellt. Zu den Features zählen unter anderem der PU-Kunstlederbezug und Velours in Schwarz und Weiß. Außerdem sind eine verstellbare Lendenwirbelstütze sowie ein Wippmechanismus mit an Bord. Die hochdichte Kaltschaumpolsterung soll laut dem Unternehmen für einen hohen Komfort und eine lange Lebensdauer sorgen. Zudem kann der Stahlrahmen mit bis zu 150 kg belastet werden und ist laut DIN EN 1335 als Bürostuhl zertifiziert.

Die 4D-Armlehnen bieten mit ihrer vergrößerten Oberfläche und den umfangreichen Bewegungsmöglichkeiten eine Vielzahl einstellbarer Positionen. Der Hero ST wurde laut Noblechairs in Zusammenarbeit mit eSports-Proteam-Partnern für besonders lange Gaming-Sessions entworfen.

Der Hero ST in der Stormtrooper-Edition kann ab sofort für rund 490 Euro bei Caseking vorbestellt werden. Die Lieferung soll "demnächst" erfolgen. Einen exakten Termin nannte man bislang noch nicht.

Neben dem Star-Wars-Design lässt sich der Hero auch noch in diversen weiteren Versionen erwerben. Unter anderem in einer Elden-Ring- oder Iron-Man-Edition.