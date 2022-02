Noblechairs: Neuer HERO Gaming-Stuhl im Elden-Ring-Design

noblechairs hat jetzt den Gaming-Schreibtischstuhl HERO in der Elden-Ring-Edition der Öffentlichkeit vorgestellt. Dabei ziert die Rückenlehne eine Stickerei mit vielen Elementen, die sich in Elden Ring entdecken lassen. Der Original-Schriftzug findet sich auf Vorder- und Rückseite. Goldene Ornamente schmücken die perforierte schwarze Oberfläche. Der gesamte Stuhl ist in einer schwarz-goldenen Farbgebung gehalten.

Die HERO-Serie wurde in Deutschland mit Partnern aus dem eSport-Bereich entwickelt. Die Serie zeichnet sich laut Aussagen von noblechairs durch eine optimierte Ergonomie aus, bei der Komfort über einen längeren Zeitraum oberste Priorität hat. Das spezielle Design der Rückenlehne sorgt dafür, dass sie sich der natürlichen Krümmung der Wirbelsäule anpasst und hilft, das Gewicht des Nutzers besser zu verteilen. Beim Bezug setzt der Hersteller auf 1,5 mm starkes PU-Kunstleder.

Die noblechairs HERO-Elden-Ring-Edition kann für rund 480 Euro ab sofort bei Caseking vorbestellt werden.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Die Features der noblechairs HERO-Elden-Ring-Edition im Überblick: