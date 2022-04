Apple startet Reparaturprogramm für Watch Series 6

Apple hat einen Fehler bei seiner Watch-Series-6 festgestellt und ein entsprechendes Reparaturprogramm veröffentlicht. Laut Apple kann es bei der 40-mm-Version der sechsten Generation in manchen Fällen dazu kommen, dass die smarte Uhr lediglich einen leeren Bildschirm anzeigt. Laut offiziellen Angaben sind allerdings nur Uhren betroffen, die zwischen April und September 2021 hergestellt wurden. Über eine separate Webseite ist es anhand der Seriennummer möglich zu überprüfen, ob die eigene Apple Watch für das Serviceprogramm qualifiziert ist.

Nutzer können die defekte Uhr entweder über einen autorisierten Apple-Service-Provider sowie in einem Apple-Store oder über den Mail-In-Service reparieren lassen. Unter Umständen bietet Apple die Reparatur nur in dem Land bzw. der Region an, in dem der Kauf ursprünglich getätigt wurde. Für in einem Mitgliedstaat des europäischen Wirtschaftsraum (EWR) gekaufte Apple Watch-Series-6-Geräte ist der Service in allen EWR-Mitgliedsstaaten erhältlich. Zudem gilt zu beachten, das besagtes weltweites Apple-Programm nicht die Standard-Garantieabdeckung der Apple Watch erweitert. Die Rechte der Kunden bleiben gemäß den Verbraucherschutzgesetzen unberührt.

Die Apple Watch Series 6 wurde erstmals am 20. September 2019 veröffentlicht. Die smarte Uhr besitzt einen Blutsauerstoffsensor (sO2-Sensor) und ein verbessertes Always-on-Display. Zudem sind die Aluminiummodelle zusätzlich in der Farbe Blau und Rot erhältlich. Der Nachfolger, die Watch Series 7, ist seit dem 15. Oktober 2021 im Handel verfügbar. Zu den Highlights gehört unter anderem ein überarbeitetes Always-On Retina Display, das für mehr Bildschirmfläche und dünnere Ränder sorgt. Die Apple Watch Series 7 bietet außerdem eine für das größere Display optimierte Benutzeroberfläche sowie eine neue QWERTZ-Tastatur und zwei Zifferblätter - Contour und Modular Duo - die speziell für die neue Watch entwickelt wurden.