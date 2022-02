Gaming-Stuhl: Sharkoon präsentiert den SKILLER SGS30 in zwei Varianten

Sharkoon hat mit dem SKILLER SGS30 einen neuen Gaming-Stuhl in zwei Versionen veröffentlicht. Der Bürostuhl ist sowohl mit Kunstlederbezug als auch mit einem atmungsaktiven Stoffüberzug erhältlich. Beide Versionen kommen mit Kopf- und Lendenkissen aus Memory-Schaumstoff, welcher die Wirbelsäule entspannen soll. Des Weiteren besitzt der Gaming-Stuhl eine Gasdruckfeder der Klasse 4 sowie ein Fußkreuz aus Aluminium.

Die Stoffvariante ist in Schwarz-Hellgrau verfügbar. Hier finden sich zusätzlich stromlinienförmige Nähte auf der Rückenlehne. Die Kunstlederversion ist in vier verschiedenen Farbvarianten erhältlich: Schwarz-Beige sowie Schwarz-Weiß und Schwarz-Pink beziehungsweise Schwarz-Rot. Die Armlehnen lassen sich in der Höhe justieren und sowohl vor und zurück als auch nach links und rechts verstellen.

Die Rahmenkonstruktion des SKILLER SGS30 besteht aus Stahl. Bei den 75-mm-Rollen sorgt eine Bremsfunktion zusätzlich für eine verbesserte Standfestigkeit des Stuhls. Außerdem verfügt der SKILLER SGS30 unterhalb der Sitzfläche über eine integrierte Wippfunktion, bei der sich der Stuhl um bis zu 14 Grad nach hinten neigen lässt. Die Rückenlehne kann dagegen in einem Winkel bis zu 165 Grad nach hinten verstellt werden.

Der SKILLER SGS30 in Kunstleder und Stoff ist ab sofort zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 299 Euro im Handel erhältlich.