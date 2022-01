SilentiumPC Gear präsentiert drei neue Gaming-Tische

SPC Gear hat jetzt drei spezielle Tische mit dem Fokus auf Gaming angekündigt. Der GD700 und der elektrisch höhenverstellbare GD700E sind die ersten, die das Portfolio des Unternehmens erweitern werden. Beide Versionen des Tisches bieten dem Nutzer umfangreiche Möglichkeiten zum Kabelmanagement. Dank der drei Aussparungen auf der Rückseite der Tischplatte ist es möglich Monitorhalterungen und zusätzliche Kabel zu verstecken. Eine weitere Besonderheit ist die Kopfhörerhalterung aus Metall direkt an der Unterseite, die links, rechts oder an der Vorder- oder Seitenkante des Tisches angebracht werden kann.

Der dritte im Bunde ist der GD100 Onyx White, der als weiße Version des GD100-Tisches vorgestellt wird. Der Schreibtisch ist mit diversen Features für das Kabelmanagement ausgestattet, darunter befinden sich eine Metallablage unter der profilierten Tischplatte, eine flache Kabeldurchführung und zusätzliche Kabelkanäle in den Beinen. Zudem hat der Tisch ein Carbon-Finish erhalten.

Die Höhenverstellung des GD700E erfolgt mithilfe eines Panels, das sich an der Vorderseite des Tisches befindet. Dadurch lässt sich die Höhe stufenlos in einem Bereich von 73 bis 120 cm einstellen. Zudem können über das Panel bis zu vier Höheneinstellungen gespeichert werden. Ebenfalls ist unter dem GD700E eine Metallablage für die Steckdosenleiste montiert worden. Besagte Ablage hat drei Löcher, durch die Stecker geführt werden können. An der Rückseite des Tisches befinden sich drei 5 cm große Aussparungen. Der GD700 und der GD700E haben außerdem eine breite Aussparung an der Vorderseite. Die leicht profilierte Kante soll das Ablegen der Arme auf der Tischplatte erleichtern.

Sowohl der GD700 als auch der GD700E und der GD100 Onyx White sind ab sofort im Handel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung des GD700 liegt bei 280 Euro. Für den GD700E werden 370 Euro fällig. Wer hingegen den GD100 Onyx White sein Eigen nennen will, muss 215 Euro auf den Tisch legen. Die Herstellergarantie beläuft sich auf zwei Jahre.