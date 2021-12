Gaming-Schreibtischstuhl: Noblechairs präsentiert die EPIC Spider-Man Edition

Nachdem Noblechairs bereits in jüngster Vergangenheit eine Hero-Iron-Man-Edition vorgestellt hat, präsentiert der Hersteller nun eine EPIC-Spider-Man-Edition. Die rote und schwarze Oberfläche ist in einem ikonischen Spinnennetz-Design gehalten. In der Mitte der Rückenlehne thront das legendäre Spidey-Logo. Auf der Rückseite findet sich die Spinne von Steve Ditkos klassischem Netzschwinger-Anzug.

Der Schreibtischstuhl wurde mit strapazierfähigem PU-Leder bezogen und verfügt über eine Kaltschaumpolsterung. Außerdem besitzt die EPIC-Spider-Man-Edition 4D-Armlehnen sowie XL-Rollen und erlaubt ein Maximalgewicht von 120 kg. Die integrierte Wippmechanik mit Arretierfunktion wird mithilfe eines seitlich angebrachten Hebels bedient. Dadurch ist es möglich den Winkel zwischen Rückenlehne und Sitzfläche anzupassen.

Laut eigenen Angaben wurde der EPIC-Gaming-Chair in Zusammenarbeit mit eSports-Proteam-Partnern entwickelt und für besonders lange Gaming-Sessions ausgelegt. Eine optimierte Ergonomie, bei der der Komfort über einen längeren Zeitraum oberste Priorität hat, ist hierbei entscheidend.

Die Noblechairs EPIC-Spider-Man-Edition kann für rund 460 Euro ab sofort bei Caseking bestellt werden und ist voraussichtlich ab Mitte Januar 2022 lieferbar.

Die Features der Noblechairs EPIC-Spider-Man-Edition im Überblick: