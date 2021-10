Projekt Hazel restlos ausverkauft: Razer launcht seine Zephyr-Atemmaske

Eines der Reizthemen bei der aktuell weiterhin anhaltenden Corona-Pandemie ist neben der Impfung das Thema Maskenpflicht. Was in Asien zum Alltag gehört und in erster Linie aus Rücksicht auf die Mitmenschen genutzt wird, empfinden manche deutsche Bürger als Freiheitsberaubung. Nichtsdestotrotz besteht weltweit ein Markt, der bedient werden will.

Genau das dachte sich Razer und hat mit der Zephyr-Atemmaske für reichlich Aufsehen gesorgt. Auf der CES kündigte man die Gesichtsmaske noch unter dem Projektnamen Hazel an. Jetzt ist der Verkauf der Gesichtsmaske offiziell gestartet und für 110 Euro lässt sich die Gaming-Maske exklusiv im Razer-Onlineshop erwerben. Dabei stieß das Razer-Produkt auf solch großes Interesse, dass die erste Charge bereits nach kurzer Zeit ausverkauft war.

Die Razer-Maske verfügt neben einer RGB-Beleuchtung, die sich allerdings auch abschalten lässt, über N95-Filter und kann wiederverwendet werden. Somit ist es möglich, die Zephyr-Atemmaske in Deutschland im öffentlichen Nahverkehr sowie in Innenräumen zu nutzen. Die Filter sollen laut Hersteller maximal 30 Tage halten und können anschließend problemlos über die Kammern an der Seite ausgetauscht werden. Die Zehnerpackung Ersatzfilter ist ebenfalls im Razer-Store erhältlich und liegt bei rund 35 Euro. Jedoch sind auch diese restlos ausverkauft. Allerdings sind im Lieferumfang drei Filtersets enthalten, somit sollten die neuen Besitzer zunächst versorgt sein.

Die Akkulaufzeit ist bei einer Drehzahl von 4.200 rpm mit maximal acht Stunden angegeben. Wer die Lüfter auf der höchsten Stufe laufen lässt, kann mit einer Betriebszeit von 3,5 Stunden rechnen. Noch weniger wird es wenn man die RGB-Beleuchtung nutzt. Hier machte Razer jedoch keine konkreten Angaben. Der Akku wird innerhalb von drei Stunden mit Hilfe eines USB-C-Kabels wieder restlos aufgeladen. Dank einer App können sowohl der Akkustand eingesehen als auch die RGB-Beleuchtung konfiguriert werden. Unklar ist momentan, ob die Maske auch mit einem leeren Akku genutzt werden kann. Das Gesamtgewicht beläuft sich auf 206 g. Zudem wurde der transparente Mundbereich etwas verkleinert. Eine spezielle Beschichtung soll das Beschlagen des Sichtfensters verhindern.