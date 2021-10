noblechairs präsentiert den HERO in der Far-Cry-6-Special-Edition

noblechairs hat seinen Gamingstuhl HERO in der Far-Cry-6-Special-Edition vorgestellt. Das Design stellt dabei eine Hommage an Dani Rojas und das Baseballteam Las Guerillas dar. Laut noblechairs eignet sich der Schreibtischstuhl insbesondere für lange Gaming-Sessions. Bei der Entwicklung war eine optimierte Ergonomie, bei der der Komfort über einen längeren Zeitraum im Fokus stand, oberste Priorität. Das Design der Rückenlehne wurde laut eigenen Angaben an die natürliche Form der Wirbelsäule angepasst. In Kombination mit der vom Far-Cry-6-Logo geschmückten Kopfstütze aus Memory-Schaum kommt beim HERO eine Polsterung aus Kaltschaum zum Einsatz. Als Bezug setzt der Hersteller auf 1,5 mm starkes und 100 % veganes PU-Leder.

Mit einem Bewegungsspielraum von 11° bei der Wippmechanik und der Möglichkeit, die Rückenlehne von 90° bis 125° zu verstellen, lässt sich beim Schreibtischstuhl jederzeit die richtige Sitzposition zum Spielen, Filme schauen oder Arbeiten finden. Die 4D-Armlehnen bieten mit ihrer vergrößerten Oberfläche und den umfangreichen Bewegungsmöglichkeiten eine Vielzahl einstellbarer Positionen. Das zulässige Gesamtgewicht, mit dem der Gamingstuhl belastet werden kann, beträgt 150 kg. Außerdem ist die Far-Cry-6-Special-Edition des HEROs nach DIN EN 1335 zertifiziert.

Das Fundament der HERO-Serie von noblechairs ist ein pulverbeschichtetes Fußkreuz aus massivem Aluminium mit fünf Armen und speziell entwickelten Rollen. Besagte 60-mm-Rollen bestehen aus einem Nylonkern mit einer Beschichtung aus Polyurethan. Dadurch sollen diese leise sein und sich für den Einsatz auf harten und weichen Böden eignen.

Der noblechairs HERO in der Far-Cry-6-Special-Edition kann ab sofort für rund 450 Euro vorbestellt werden und ist voraussichtlich ab Ende Oktober lieferbar.

Die Features der noblechairs HERO - Far-Cry-6-Special-Edition im Überblick: