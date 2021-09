Echo Auto 2 und mehr: Amazon plant neue Echo-Produkte

Am 28. September 2021 ist es soweit und der Versandriese Amazon beabsichtigt der Öffentlichkeit neue Echo-Produkte vorzustellen. In der Gerüchteküche wird dabei unter anderem eine Alexa-Soundbar hoch gehandelt. Diese soll eine Videokamera besitzen, mit der sich Videotelefonate durchführen lassen. Ob die Alexa-Lautsprecherleiste auch in der Lage ist, Inhalte zu streamen, ist bis dato nicht bekannt. Laut dem Nachrichtensender Bloomberg wird die Soundbar jedoch erst im Laufe des nächsten Jahres erhältlich sein. Bei den Echo-Lautsprechern scheint es keinerlei Änderungen zu geben.

Zusätzlich ist die Rede von einem Hybriden aus Fire-Tablet und Echo Show. Mit einem 15 Zoll großen Display lässt sich das Display (Codename Hoya) sowohl aufstellen als auch an der Wand montieren. Zur Klangqualität gibt es bislang keine Informationen.

Zudem wird aller Voraussicht nach Echo Auto ein Upgrade erhalten und in der zweiten Generation veröffentlicht. Mit dem Amazon Echo Auto 2 haben Nutzer auch die Möglichkeit, ihr Smartphone drahtlos aufzuladen.

Zu guter Letzt könnte Amazon einen Echo Show mit Radartechnik präsentieren. Dies würde bedeuten, dass sich das Gerät auch mit Gesten steuern lässt. Außerdem ist Amazon mit der genannten Technologie in der Lage den Schlaf zu überwachen und anschließend zu analysieren. Auch Google arbeitet derzeit an einer Schlafüberwachung für den Nesthub. Bislang ist die Software nur als Vorabversion verfügbar, was sich allerdings 2022 ändern soll.