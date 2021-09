Ab Oktober bei IKEA: Gaming-Zubehör in Zusammenarbeit mit ASUS ROG

Bereits Anfang des Jahres brachte IKEA in Zusammenarbeit mit ASUS ROG eine Reihe von "Gaming"-Möbelstücken in China auf den Markt. Am 5. Oktober sollen die sechs neuen Produktserien HUVUDSPELARE, UTESPELARE, MATCHSPEL, GRUPPSPEL, UPPSPEL und LÅNESPELARE auch in Deutschland an den Start gehen. Insgesamt handelt es sich um 30 verschiedene Produkte, darunter Gaming-Schreibtische und -Stühle sowie kleinere Gadgets in Form eines Smartphones-Halters oder eines Nackenkissens.

Das Highlight soll die UPPSPEL-Reihe bilden. Diese wurde vollständig in Zusammenarbeit mit ASUS ROG entwickelt. So beschreibt sich IKEA selbst als Experte in der Entwicklung von intelligenten und funktionalen Einrichtungslösungen und zugleich als Neuling im Bereich Gaming. Das fehlende Know-How kam demnach von ROG, was sich in Form der typischen Design-Merkmale bei vielen Produkten wiederfindet.

So setzen die beiden Unternehmen mehrfach auf die "V-Form" sowie das "Cyber-Muster". Bei der UPPSPEL-Serie handelt es sich erwartungsgemäß jedoch auch um die teuersten Modelle. So schlägt der elektrisch höhenverstellbare Gaming-Schreibtisch mit knapp 500 Euro zu Buche. IKEA betont jedoch, dass sich die sechs Verkaufs-Serien durch alle Preisklassen bewegen und für jeden etwas dabei sei. Deshalb seien die anderen fünf Verkaufsreihen offiziell ohne ASUS, dafür aber mit dem "erworbenen Wissen" entstanden. Darüber hinaus hätte man sich bemüht, ein möglichst "zeitloses" Design zu schaffen, das auf ruhige und klare Formen setzt und nicht zu viel "wildes" wagt.