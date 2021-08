Gaming bei Aldi: Spiele-PC, Schreibtisch und mehr

Der Lebensmittel-Discounter Aldi wird am 26. August 2021 diverse Gaming-Produkte im Angebot haben. Dazu zählt unter anderem ein DX-Racer11-Gaming-Schreibtisch. Der für 179 Euro angebotene Tisch verfügt unter anderem über eine LED-Beleuchtung. Die Steuerung erfolgt über einen Schalter. Insgesamt stehen mit Blau, Rot, Grün, Lila, Türkis und Gelb sechs Farben zur Auswahl. Zusätzlich können zwei Modi (schnell / langsam) genutzt werden. Außerdem sind ein Kabelmanagement-System sowie ein pulverbeschichtetes Z-Metallgestell mit an Bord. Ein Halter für das Headset und die Getränkedose findet sich ebenfalls am DX-Racer-Schreibtisch wieder. Die Abmessungen belaufen sich bei einem Gewicht von 19 kg auf 120 x 77 x 64 cm (B x H x T).

Zum genannten Schreibtisch gibt es zusätzlich einen DX-Racer-Gaming-Stuhl in den Farben Rot oder Schwarz. Der Chefsessel in Racer-Optik kann maximal mit bis zu 100 kg belastet werden. Die Sitzhöhe lässt sich stufenlos von rund 42 bis 51 cm einstellen. Neben dem Stuhl selbst sind ein Kopfpolster und ein Lendenwirbelpolster im Lieferumfang enthalten.

Passend zu den Möbeln fehlt dann nur noch der richtige Gaming-PC. Aus diesem Grund veröffentlicht Aldi zudem den Erazer Hunter X20. Der Komplettrechner wird für 3.700 Euro erhältlich sein. Neben einem Intel Core i9-11900KF setzt der Hersteller auf eine GeForce-RTX-3090-Grafikkarte von ZOTAC. Somit dürfte ausreichend Leistung für modere AAA-Titel vorhanden sein. Das verbaute Mainboard MPG Z490 Gaming Edge WiFi stammt von MSI.

Damit die Gamer über genügend Speicherplatz verfügen, finden sich im X20 sowohl eine 2 TB große M.2-SSD als auch eine 2-TB-HDD. Beim Arbeitsspeicher können 32 GB Kingston HyperX Fury DDR4-3200-RAM genutzt werden. Um den Energiebedarf zu decken, steht ein Seasonic Focus-GX-750 (750 W) bereit. Für das Gehäuse zeigt sich der Hersteller InWin verantwortlich. Als Betriebssystem ist Windows 10 in der Home-Version bereits vorinstalliert.